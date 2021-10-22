قال الدكتور شريف عبد الوهاب، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام، أن زيادة عدد مرضى السرطان مرتبطة بارتفاع عدد السكان ونسبة التلوث.

وأضاف شريف عبد الوهاب، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”، ان الوجبات السريعة والدجاج المقلي تحتوي على نسب دهون قد تساهم في زيادة احتمالية الإصابة بالأورام.

لها دور فعال

وتابع شريف عبد الوهاب، أن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي، ساهمت في الحد من الإصابة بالمرض، وكان لها دور فعال في ذلك وتوفير العلاج.

وأشار رئيس مجلس أمناء المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام إلى أن مبادرة “100 مليون صحة” كان لها أهمية كبيرة، في العلاج من فيروس سي.