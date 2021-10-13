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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

المكسرات والفواكه أهمها.. أطعمة ومشروبات لصحة الفم

صدى البلد

هناك ارتباط مباشر بين الطعام الذي تتناوله وصحة الفم و الأسنان، لذلك يجب أن تتغير عادات طب الأسنان قليلاً.

 

و تقول الدكتورة Neetika Modi ، جراح الأسنان عندما نأكل أو نشرب الأطعمة والمشروبات السكرية، فإننا نهيئ أنفسنا للتعفن وأمراض اللثة.

 

 البلاك عبارة عن غشاء رقيق لزج غير مرئي من البكتيريا يغطي سطح أسناننا، عندما تتلامس السكريات والنشويات مع البلاك، تتشكل الأحماض التي تهاجم الأسنان مما يؤدي إلى انهيار المينا الصلبة وتسبب تسوس الأسنان، فيجب تجنب الأطعمة النشوية مثل رقائق البطاطس والمشروبات التي تحتوي على السكر

 

اختر الأطعمة التي تعزز صحة الفم.. وتشمل هذه:

1. الفواكه الغنية بالألياف: تحافظ على نظافة الأسنان واللثة. كما أنها تحافظ على تدفق اللعاب. يحتوي اللعاب على آثار من الكالسيوم والفوسفات. يعيد المعادن إلى مناطق الأسنان التي فقدتها من الأحماض البكتيرية. الفواكه مثل البرتقال والجريب فروت التي تحتوي على مستويات عالية من فيتامين سي تقوي الأوعية الدموية والأنسجة الضامة في الفم ، وبالتالي تبطئ التهاب اللثة.

 

اللبن الرائب والجبن : هم من صانعي اللعاب. غني بالكالسيوم ، يحسن صحة العظام وإضافة النعناع إلى كوب من اللبن يحافظ على انتعاش الفم.

 

ماء جوز الهند: هو مصدر ممتاز للعناصر الغذائية وخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات ، مما يساعد على بناء المناعة ، ويحافظ على رطوبتك لفترة طويلة ويمنع التقلصات المتعلقة بالمعدة.

المكسرات مثل اللوز والجوز والفستق: نسبة عالية من البروتين والدهون الصحية والفيتامينات.

6. السلطات: السلطات غنية بالألياف وتطهر ذاتيًا للفم ، وهي من البريبايوتكس المفيدة التي تتغذى عليها بكتيريا الفم الصحية. تساعد السلطة على إنتاج المزيد من البكتيريا التي تقلل النتريت في المقابل ، يستفيد فمك من زيادة أكسيد النيتريك ، مما يعزز صحة الميكروبات الفموية.


7. الشاي الأخضر والأسود: يحتوي على مادة البوليفينول التي تتفاعل مع بكتيريا البلاك ، وتمنع البكتيريا من النمو وتكوين الأحماض.

8. أضف كمية كبيرة من الألياف والبروتينات عالية الجودة إلى نظامك الغذائي.

9. البذور: تمنع آلام الجوع ، كما أن الزبيب والمكسرات توفر الألياف الحيوية للأمعاء.

10. الترطيب: الحفاظ على رطوبتك أثناء تقليل الطعام أمر ضروري للغاية. احتفظ بزجاجة مملوءة بالماء واستمر في تناولها من وقت لآخر. يمكنك إضافة بذور الليمون  إليها.

"حيث  ينتقل الجسم إلى وضع التخلص من السموم. يقول الطبيب: "من المهم الحصول على نوم جيد لمنع الدوخة ونبضات الصداع".

امراض اللثة الفيتامينات أسنان صحة الفم التهاب اللثة

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