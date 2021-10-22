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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مستشفى سرطان الثدي: على السيدات سرعة الكشف المبكر قبل الأربعين

سرطان
سرطان

قال الدكتور عماد شاش، مدير مستشفى سرطان الثدي بالمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة، إن سرطان الثدي يمثل السرطان الأول للسيدات في العالم، مؤكدا أن هناك 2 مليون سيدة حول العالم أصيبت بهذا المرض.

 

وأضاف عماد شاش، خلال تصريحات لبرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر "القناة الأولى المصرية، أنه في السابق كانت الإصابة بسرطان الثدي تتفاقم، نتيجة الكشف المتأخر، مما كان يسبب خطورة بالغة على صحة السيدات.

 

وتابع عماد شاش، أنه الآن بفض الوعي، والجهود العالمية، ساهمت في الكشف في مراحل مبكرة، مما ساهم بشكل كبير في تحديد العلاج والشفاء من المرض.

 

وناشد مدير مستشفى سرطان الثدي بالمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة، السيدات بمجرد الشعور بأي أعراض، بسرعة التوجه للكشف المبكر، أو بمجرد الوصول لسن 40 لا بد من إجراء فحوصات هامة.

 

 ممارسة الرياضة

وأكد مدير مستشفى سرطان الثدي بالمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة، أنه لا يوجد أي مسببات للسرطان، ولكن لا بد من ممارسة الرياضة والحصول على الغذاء الصحي، سيساهم في الحد من الإصابة بالسرطان.

 

سرطان الثدي جامعة القاهرة صحة السيدات صباح الخير يا مصر الكشف المتأخر

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