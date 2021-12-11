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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يصيب الرجال.. الصحة: الإصابة بسرطان الثدي ليست مقتصرة على السيدات

سرطان الثدي
سرطان الثدي

كشفت وزارة الصحة والسكان ، من خلال مجموعة من منشوراتها التوعوية ، مجموعة معلومات خاطئة يتم تدوالها عن سرطان الثدي ، والفحوصات التي يتم إجرائها . 

 وحددت وزارة الصحة والسكان  مجموعة المعلومات الخاطئة عن سرطان الثدي والتي  جاء من أبرزها 

 سرطان الثدي  لايصيب الرجال  ( معلومة خاطئة ) 

 حيث أكدت وزارة الصحة والسكان ،  إن  سرطان الثدي   من الممكن أن يصيب الرجال ، ولكن بنسبة ضئيلة جداً تصل الي حالة إصابة من كل 100 اصابة مقارنة بالسيدات . 

سرطان الثدي 

ينتشر سرطان الثدي لدى النساء ، لكن يمكن أن يتعرض الرجال أيضًا للخطر و تشير الدلائل السريرية إلى أن أقل من 1٪ من جميع سرطانات الثدي تصيب الرجال. 

سرطان الثدي عند الرجال أكثر شيوعًا

وفقا لموقع هيلث ، فإن "خطر الإصابة بسرطان الثدي يزداد مع تقدم العمر".

أكدت وكالة الصحة أن معظم   سرطان الثدي تكتشف بعد سن الخمسين ومع ذلك ، يمكن أن تكون فحوصات الثدي المنتظمة وسيلة فعالة للكشف عن أي علامات لمخاطر الإصابة بسرطان الثدي لدى الرجال.

هل هناك أي أعراض يجب الانتباه إليها؟

هناك العديد من علامات الإصابة بـ  سرطان الثدي لدى الرجال. وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS) ، فيما يلي بعض الأعراض الشائعة لسرطان الثدي عند الذكور.

- تورم غير مؤلم في ثدي واحد

- انكماش الحلمة وتقرحها وإفرازاتها

- تلون جلد الثدي أو الحلمة

في حين أن العلامات المذكورة  هي علامات الإنذار المبكر لـ  سرطان الثدي  ، إلا أن هناك بعض العلامات التي يمكن أن تشير إلى انتشار السرطان. يمكن أن يعني التورم في الغدد الليمفاوية وألم الثدي وألم العظام شيئًا أكثر خطورة.

يمكن تشخيص سرطان الثدي  لدى الرجال والنساء بمساعدة التصوير الشعاعي للثدي أو الموجات فوق الصوتية أو اختبار إفرازات الحلمة أو الخزعة. يمكن أن يساعد الفحص الذاتي المنتظم للثدي أيضًا في التشخيص.
هل تلعب الجينات دورًا؟

يمكن أن يكون سرطان الثدي  أيضًا نتيجة لطفرات جينية. يمكن أن يزيد التاريخ العائلي القوي للإصابة بسرطان الثدي من خطر إصابة الرجل بنفس الحالة. الرجال الذين يرثون جينات BRCA1 أو BRCA2 غير الطبيعية قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي لدى الذكور. ومع ذلك ، فإن الطفرات الجينية ليست العامل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى سرطان الثدي لدى الرجال.

اعتمادًا على حجم الورم ، من المرجح أن يقترح الطبيب العلاجات ويمكن اللجوء إلى  الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والعلاج الهرموني والعلاج الموجه بعض العلاجات المتاحة لسرطان الثدي.

الصحة سرطان الثدي النساء تقدم العمر الخمسين

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