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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شهر التوعية بسرطان الثدي.. أثر سرطان الثدي على خصوبة المرأة

صدى البلد


في جميع أنحاء العالم ، تشعر العديد من النساء المصابات بسرطان الثدي بالقلق بشأن خصوبتهن. يقول الدكتور بالافي براساد ، استشاري الخصوبة في NOVA IVF Fertility ، بنغالورو ، إن الحمل عند النساء المصابات بسرطان الثدي أو اللواتي عولجن منه ، صعب.

كيف تؤثر علاجات السرطان على الخصوبة؟


"علاجات السرطان ضرورية لأنها تنقذ الحياة ، ولكن العلاج يمكن أن يعيق الأعضاء التناسلية والغدد ، مما يؤدي إلى العقم. يمكن أن تكون تغييرات الخصوبة مؤقتة أو دائمة "، كما تقول ، ويُنصح باستشارة فريقك الطبي لمعرفة ما يمكن توقعه بناءً على علاجك.

يمكن أن يتسبب العلاج الكيميائي في توقف المبايض عن إنتاج البويضات والإستروجين.
* يمكن أن يتسبب العلاج الإشعاعي للبطن أو الحوض أو العمود الفقري أو بالقرب منه في تلف الأعضاء التناسلية.
* يمكن أن تضر الجراحة في البطن والحوض بالأنسجة التناسلية القريبة وتسبب تندبًا ، مما يؤثر على خصوبتك.
* يمكن أن يؤدي العلاج الهرموني المستخدم في علاج السرطان إلى تعطيل الدورة الشهرية ، مما يؤثر على الخصوبة.
* تُستخدم جرعات عالية من العلاج الكيميائي و / أو الإشعاعي في متلقي عمليات زرع نخاع العظم ، وزرع الخلايا الجذعية في الدم المحيطي ، وعمليات زرع الخلايا الجذعية 

 

قد يكون لبعض علاجات سرطان الثدي تأثير على خصوبة المرأة. على الرغم من ذلك ، فإن العديد من النساء قادرات على الحمل بعد العلاج. يقول الدكتور براساد إن أفضل وقت لمناقشة الخصوبة مع طبيبك هو قبل البدء في علاج سرطان الثدي.

 

هل يمكن أن يؤذي علاج سرطان الثدي الجنين؟

إذا كنت لا تزال تتلقى علاجًا لسرطان الثدي ، مثل العلاج الكيميائي أو العلاج الهرموني أو العلاج الموجه ، فاستشر طبيبك قبل محاولة الحمل. هذه الأدوية لديها القدرة على الإضرار بالجنين النامي ، فمن الأفضل تأجيل الحمل حتى يتم الانتهاء من العلاج. من المهم أيضًا أن تتذكر أن إيقاف العلاج في وقت قريب جدًا يزيد من فرص نمو السرطان أو عودته ، كما يحذر الطبيب.

 

الرضاعة الطبيعية بعد الخضوع لعلاج سرطان الثدي

قد تكون الرضاعة الطبيعية من الثدي المصاب صعبة إذا كنت قد خضعت لعملية جراحية و / أو إشعاع. وفقًا للدراسات ، هناك إنتاج أقل للحليب في هذا الثدي ، بالإضافة إلى التغييرات الهيكلية التي يمكن أن تجعل الرضاعة الطبيعية مؤلمة أو يصعب على الطفل الإمساك بها بالثدي. على الرغم من ذلك ، فإن العديد من النساء قادرات على الرضاعة الطبيعية.

من المهم أن تستشير طبيبك قبل محاولة الرضاعة الطبيعية. يمكن لبعض الأدوية أن تدخل إلى حليب الثدي ويكون لها تأثير على الطفل.

"نظرًا لأن العديد من سرطانات الثدي حساسة للإستروجين ، فقد كان هناك قلق من أن المستويات المرتفعة للهرمونات الناتجة عن الحمل قد تزيد من فرص عودة السرطان لدى النساء المصابات بالفعل بسرطان الثدي. من ناحية أخرى ، لا يؤدي الحمل دائمًا إلى زيادة خطر تكرار الإصابة بالسرطان بعد العلاج الناجح "، كما يقول الطبيب.

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