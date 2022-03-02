برلماني: المشروعات القومية وفرت فرص عمل مستدامة لأبناء الصعيد

ساهمت فى تقليل الهجرة الداخلية..

ثمن النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مع رئيس هيئة تنمية الصعيد بمقر الوزارة ، لمتابعة جهود الهيئة بشأن الاهتمام بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة بها وتنفيذ بعض المشروعات التنموية .

و أكد “ الشوربجي ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” أن محافظات الصعيد شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسي،والتى ساهمت فى جعل المحافظات أكثر جذباً للمستثمرين وتوفير فرص عمل لأبنائه لتقليل الهجرة الداخلية وتحقيق تنمية متكاملة في كافة القطاعات التي تهم المواطن، مشيدا باهتمام القيادة السياسية بإحداث تنمية شاملة وحقيقية داخل محافظات مصر.

وأشار عضو النواب إلى أن المشروعات القومية بالصعيد تسهم في تمكين جميع القرى من سهولة الحصول على الخدمات والمرافق الأساسية، فضلا عن الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجًا.

و أوضح أن هيئة تنمية الصعيد تستهدف تنفيذ المشروعات التي تحقق عائد تنموي وفرص عمل مستدامة لأبناء الصعيد إلى جانب العمل على جذب الاستثمارات من القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من بعض الميزات التنافسية لإقليم الصعيد، بما يوفر حياة كريمة للمواطنين والاستفادة المثلى من تلك المشروعات .

و عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد بمقر الوزارة ، لمتابعة جهود الهيئة فيما تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالإهتمام بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة بها وتنفيذ بعض المشروعات التنموية .

وقال وزير التنمية المحلية إن الاجتماع شهد استعراضا لعدد من المشروعات الاستثمارية التي ستقوم بتنفيذها الهيئة في محافظات الصعيد لتحديد أولويات ومراحل التنفيذ لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات والتنسيق مع القطاع الخاص بما يحقق توجيهات القيادة السياسية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشية المواطنين بمحافظات الوجه القبلى وتوفير فرص عمل لهم مستدامة لهم .

وأكد اللواء شريف صالح أن الهيئة تسعى لتنفيذ المشروعات التي تحقق عائد تنموي وفرص عمل مستدامة لأبناء الصعيد إلى جانب العمل على جذب الاستثمارات من القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من بعض الميزات التنافسية لإقليم الصعيد خاصة بعض تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى من جانب الدولة في البنية الأساسية والاستراتيجية بما يوفر حياة كريمة للمواطنين والاستفادة المثلى من تلك المشروعات .