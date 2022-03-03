تحركات برلمانية لإيجاد حلول لضمان مستقبل الطلاب العائدين من أوكرانيا.. نواب لجنة التعليم: عقد امتحانات تحت إشراف السفارة.. وآخر يؤكد: حياة المصريين ومستقبلهم غالي الثمن

نائب بالشيوخ: عودة أبناء مصر من أوكرانيا تعكس حرص السيسي على حياة المواطن

برلمانية: إيجاد حلول سريعة تضمن مستقبل الطلاب العائدين

سؤال برلماني بشأن مصير الطلاب العائدين من أوكرانيا

استخدم عدد من نواب البرلمان ادواته البرلمانية من اجل مصير الطلاب العائدين من اوكرانيا، مقترح البعض منهم عقد امتحانات للطلاب المصريين العائدين من اوكرانيا بالكليات المختلفة داخل مصر تحت اشراف السفارة الأوكرانية.

كما أشاد عدد من نواب البرلمان بالجهود التي تقوم بها وزارة الهجرة والمصريين في الخارج والدور الكبير الذي تقوم به السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، في تقديم الدعم والمساعدة للمصريين العالقين في أوكرانيا، حيث قامت بمتابعة أعداد المصريين الذين قاموا بالتحرك من الأماكن الخطرة.

في البداية أعلنت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن تقدمها بمقترح برلماني للمستشار حنفي جبالي رئيس النواب، بشأن عقد امتحانات للطلاب المصريين العائدين من اوكرانيا بالكليات المختلفة داخل مصر تحت اشراف السفارة الأوكرانية.

وقالت “السيد” فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن هناك مجموعة كبيرة من الطلاب درسوا تخصصات عديدة بالجامعة الأوكرانية ولكن بسبب اندلاع الحرب لم يتمكنوا من اكمال دراستهم فتدخلت الدولة المصرية لإرجاعهم مرة أخرى الي البلاد حتي تستقر الأمور بالدولة الأوكرانية بسبب الهجوم الروسي عليها.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن المقترح البرلمانى يهدف إلى إيجاد حلول بشأن مستقبل الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا عن طريق عقد امتحانات لهم بمصر تحت اشراف السفارة الأوكرانية لضمان عدم تفويت الفرص وذلك يكون بعد تواصل بين الدولة المصرية والاوكرانية في هذا الشأن.

كما، أعلنت النائبة نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، تقدمها بسؤال برلماني للمستشار حنفي جبالي، بشأن مصير الطلاب العائدين من أوكرانيا.

وقالت “العسيلي” لـ"صدي البلد"، إن هؤلاء الطلاب العائدين من أوكرانيا الملتحقين بالكليات المختلفة داخل الجامعة الأوكرانية عادوا الى ديارهم بسبب الحرب التى اندلعت بين روسيا وأوكرانيا وسبب الظروف التى تشهدها أوكرانيا لا يمكن في الوقت الحالي الرجوع مرة اخرى الي دراستهم، فماذا سوف يحدث لهم وهل ستفتح الجامعات المصرية بابها لهم وماذا عن الطلاب الذين لم يستطيعوا الحصول علي أوراقهم بسبب الحرب؟

واضافت عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية قامت خلال الآونة الأخيرة بجهود ضخمة من أجل إرجاع هؤلاء الطلاب إلي ديارهم ويجب أن تفصح الجهات المسئولة بالدولة عن ملف التعليم في مصر عن خطة كاملة لتوضيح مصير هؤلاء الطلاب.

وأشارت الى أنه حتي الان لا يوجد معلومات واضحة عن رجوع الطلاب الي كلياتهم بأوكرانيا بسبب الحرب ولا حتي امكانية الدراسة اون لاين وذلك يدفع الطلاب الى القلق الشديد علي مستقبلهم وخصوصا بعد اندلاع الحرب.

ومن جانبه، ثمّن النائب عبده ابو عايشة عضو مجلس الشيوخ ،جهود القيادة السياسية والحكومة في الحفاظ على أبنائها في الخارج وتيسير عودة المصريين من أوكرانيا في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك بتسيير رحلة مصر للطيران إلى مطار بوخارست وعودة ١٧٥ مواطنا مصريا من المتواجدين في رومانيا بعد عبورهم من أوكرانيا.

وأكد أبو عايشة في تصريحات أن مصر العظيمة تحمي أبناءها وتعيدهم إلى أحضانها، ولا تترك أولادها للشدائد، ولا تهمل أمنهم وسلامتهم، فمنذ الوهلة الأولى لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وهي تتابع الحركة بدقة وسرعة عالية بتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، والتي تؤكد حرص الدولة على الحفاظ على كافة أبنائها سواء في الداخل والخارج، وأن حياة المصريين غالية الثمن.

وقال عضو مجلس الشيوخ ، إن عودة الطلاب المصريين إلى المحروسة وفي أحضان أسرهم تؤكد حرص وزارة الهجرة والأجهزة التنفيذية التي تحركت سريعا لعودة كل العالقين جراء الصراع القائم وأن الرئيس السيسي يضع حياة المواطن المصرى وأمنه وكرامته فوق كل الاعتبارات.

ودعا النائب عبده ابو عايشه ،إلى ضرورة استمرار جهود الدولة لاستكمال إجلاء باقي المصريين في أوكرانيا، وكذلك الحفاظ على مستقيل العائدين خصوصا من أبنائنا الطلاب وتسهيل الجامعات والكليات وإجراءات استكمال دراستهم بمصر.

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه نظرا للظروف الحالية بأوكرانيا فهناك عدد من الجامعات الخاصة التي ستفتح أبواب القبول بكلياتها للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا.



وأضاف " المصدر" أن الطلاب الذين التحقوا بكليات علمية مثل الطب والهندسة بمجموع أقل مما هو موجود بتنسيق الجامعات الخاصة في مصر سيتم قبولهم وفق مجموعهم والحدود الدنيا المعلنة وليس شرطا أن يعودوا لنفس الكليات التي كانوا يدرسون بها في أوكرانيا ، مشيرا إلى أنه لابد ألا يكون قد مر عامان على حصول الطالب على الثانوية العامة.

أهتمام السيسي بعودة الطلاب من أوكرانيا

كشف السفير مؤيد الضلعي سفير مصر في رومانيا، تفاصيل عودة الطلاب المصريين العالقين من أوكرانيا، مؤكدا أن لدينا تعليمات واضحة بالاهتمام بالطلاب وإرجاعهم لأرض الوطن، مقدما التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف مؤيد الضلعي، في مداخلة هاتفية بالإعلاميتين مفيدة شيحة، وسهير جودة، في برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، أن :"كان فيه هناك حافلات في انتظار الطلاب، بمجرد الوصول لـ بوخارست، وكان هناك اهتمام من القيادة السياسية".

وتابع السفير مؤيد الضلعي سفير مصر في رومانيا، أن :"الصعوبات كانت في التكدس على النقاط الحدودية، ووجدنا كل العون من السلطات الرومانية في هذه الأزمة، وخصتنا بخط ساخن لإرسال عليه كل البيانات الخاصة بالطلاب ويتم إرسالها للسلطات الرومانية ليدخلوا البلاد".

وفي السياق نفسه أشار السفير مؤيد الضلعي سفير مصر في رومانيا، إلى أن هناك طلابا آخرين سيتم تقديم كل العنوان لهم وإرجاعهم لأرض الوطن سالمين، مؤكدا أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج تتابع الأمور بشكل لحظي.

من جانبها عبرت الإعلامية مفيدة شيحة، عن عميق تقديرها لجهود الدولة في سبيل عودة الطلاب العالقين لمصر، قائلة :"تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".