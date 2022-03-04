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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طموحه بعد الاعتزال والمباراة الأهم في مسيرته.. أبرز تصريحات محمد صلاح في صاحبة السعادة

محمد صلاح
محمد صلاح

حل النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ضيفا في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة "إسعاد يونس"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، ونستعرض في السطور التالية أبرز التصريحات:

صلاح يكشف عن طموحه بعد الإعتزال
وقال صلاح،  إنه لم يتخيل عندما كان صغيرا رسم صوره "جرافيتى" موضحا أنه عنما كبر شعر بحاجته للتعب والاجتهاد الكثير مشيرا إلى أنه يتمنى العمل بالكرة بعد الاعتزال أو يصبح رجل أعمال.


محمد صلاح : لو أكلت فطير بحس بالذنب وبنحتفل بكل الأعياد
تابع صلاح:"لو أكلت فطير بحس بالذنب، ولو كلت معاه كشري بيكون اليوم قفل، وأخر مرة في مصر كلت فطير الصبح واتعشيت حمام واتغديت كشري وحسيت ان في حاجة نفخت، وخدت بعدها الشهر كله مفيش حاجة خالص ومبضعفش أوي مع الأكل".


محمد صلاح: الناس كلها عايزه تعرف أمي بتدعيلي تقول ايه.. فيديو
وقال "صلاح"، مازحا: "الناس كلها عايزه تعرف أمي بتدعيلي تقولي ايه"، لترد إسعاد يونس قائله: "كل الناس بتقول نفسنا أم محمد صلاح تدعي لنا".

 

محمد صلاح: كان نفسي في ولد ولما رزقت بنتين مبقاش فارق معايا حاجة
وتحدث صلاح عن علاقته بابنتيه مكة وكيان، قائلا: "زوجتي هي من اختارت أسماء بناتي، مضيفا: "مكة بتغير من كيان وعاوزة تسيطر علي البيت".

 

تعليق محمد صلاح على "قائمة الفيفا": رأي الناس أهم حاجة.. فيديو
وعلق "صلاح"، على عدم اختياره ضمن قائمة الفيفا، قائلا: "مش عارف الاختيارات بتكون مبنية على أيه"، متابعا: "مش ببقى مبسوط بس هعمل أيه".

 

صلاح: مكة عاوزة تسيطر على البيت.. وبتغير من كيان
وتحدث صلاح عن علاقته بأبنتيه مكة وكيان، قائلا:" زوجتي هي من اختارت أسماء بناتي، مضيفا:" مكة بتغير من كيان وعاوزة تسيطر علي البيت".

 

محمد صلاح يكشف سبب استلام زوجته جائزة الحذاء الذهبي بدلا منه.. فيديو
وعلق "صلاح"، على استلام زوجته لجائزة الحذاء الذهبي بدلا منه، قائلا: "أنا وماجي كنا في الحفلة، وهي اللي طلعت تستلم الجائزة لأنها لا تظهر معي كثيرا، وكانت حاجة مهمة بالنسبة لها أن تسلتم الجائزة، وهي كانت متوترة".

 

مالهاش في السوشيال ميديا.. محمد صلاح: زوجتي طبعها هادئ ومبتحبش المشاكل.. فيديو
وتحدث "محمد صلاح"، عن زوجته، قائلا: "طبعها هادئ، مالهاش في السوشيال ميديا كتير، وهي من النوع اللي بتقفل على نفسها".

 

محمد صلاح يكشف المباراة الأهم في مسيرته حتى الآن
وكشف محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، عن أهم مباراة لعبها في حياته، مؤكدا   سعادته الكبيرة عندما يرتدي قميص منتخب الفراعنة.

 


محمد صلاح: أحلي إحساس في الدنيا لما بكسب مباراة مع المنتخب
وعن شعوره باللعب مع المنتخب قال صلاح،: "الناس لا تعرف كيف تكون سعادتي عندما ألعب مع المنتخب، إحنا مع بعض من 10 سنوات تقريباً في المنتخب وأجمل إحساس في الدنيا عندما نفوز بمباراة، والصعود لكأس العالم بعد كل هذه السنوات كانت الأفضل بالنسبة لي وكانت كل الجماهير حولنا وكل البلد فرحانة".


مع بعض في المدرسة.. محمد صلاح يروي بداية تعارفه على زوجته.. فيديو
وروى محمد صلاح بداية تعرفه على زوجته قائلا: "كنا مع بعض في المدرسة، وكنا بنلعب مع بعض لعبة الأسئلة، وعلاقتنا مع بعض بدأت من هنا، وكنا دائما في خناقات".

 

إسعاد يونس لـ محمد صلاح: أم مكة أيقونة للستات المصريين..ويرد: بتعاني معايا.. فيديو
ووجهت "إسعاد يونس"، سؤالا محرجا لـ"محمد صلاح"، قائلة: "انت بتاخد بالك من أم مكة"، ليرد صلاح، قائلا: "طبعا".

 

لو مت ابقى حققته.. محمد صلاح: هدفي أغير حاجه كانت موجودة بالنسبة للناس..فيديو
وكشف "محمد صلاح"، عن هدفه في الحياة، قائلا: "هدفي في الحياة إني أغير حاجه كانت موجودة بالنسبة للناس"، متابعا: "لو رجعنا بالزمن لـ10 سنين وسألنا الناس في مصر ممكن يبقى عندك حد بينافس في أحسن لاعب في العالم هيقول لا".

 

مفيش كلام يوصف إحساسي.. محمد صلاح يعلق على آراء الجماهير المصرية عنه.. فيديو
وعرضت الفنانة "إسعاد يونس"، تقريرا أمام محمد صلاح يرصد حب الجماهير المصرية للنجم العالمي محمد صلاح.

 

بطاطا ولب وتين شوكي.. صاحبة السعادة تفاجئ محمد صلاح على الهواء
وفاجأت الإعلامية إسعاد يونس، صلاح  بعدد من التسالى المصرية التي حرصت على إحضارها له من مصر، منها التين الشوكى والبطاطا والحمص والترمس واللب السوري.

 

إسعاد يونس لـ محمد صلاح: بدخل التاريخ إني قاعده معاك.. والأخير: ده شرف ليا.. فيديو
ووجهت "إسعاد يونس"، حديثها لـ"محمد صلاح"، قائله: "أنت نجم وحبيب وشاطر، وأنت داخل التاريخ برجلك، وأنا بدخل التاريخ إني قاعده معاك"، ليرد صلاح قائلا: "ده شرف ليا".

 

 

 

 

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