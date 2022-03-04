قبل مواجهة الوداد.. سيناريوهات تأهل الزمالك إلى ربع نهائي أبطال أفريقيا

يترقب عشاق القلعة البيضاء المواجهة الحاسمة التي تجمع الزمالك والوداد المغربي ضمن منافسات الجولة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا.

وتعد المباراة القادمة هامة لنادي الزمالك لأنها ستحدد مشواره الإفريقي إما تكتب النهاية للزمالك في البطولة أو تعطيه أمل في استكمال البطولة.

ويتصدر ترتيب هذه المجموعة فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي برصيد 7 نقاط ويليه الوداد المغربي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ثم الزمالك برصيد نقطتين وأخيراً ساجرادا الأنجولي برصيد نقطة واحدة.

الزمالك في عنق الزجاجة

وتأزم موقف الزمالك ، في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد خسارته أمام الوداد المغربي بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وتقام الجولة الرابعة لهذه المجموعة يوم 11 مارس المقبل، بمواجهة تجمع بين الزمالك والوداد المغربي بستاد القاهرة، بينما يستضيف بيترو أتلتيكو منافسه ساجرادا.

وفي الجولة الخامسة ، يخرج الزمالك لمواجهة بيترو أتلتيكو في ملعبه بأنجولا ويستضيف ساجرادا أيضاً منافسه الوداد أحد يومي 18 و19 من الشهر المقبل.

ويسدل الستار على منافسات المجموعة بلقاء يجمع بين الوداد وبيترو أتلتيكو في المغرب يوم 1 أبريل المقبل، كما يلعب الزمالك مع ضيفه ساجرادا.

وكن لازال أمام الزمالك فرصة للتأهل إلى ربع النهائي وما فرص الوداد للصعود بعد الفوز في موقعة كازبلانكا نستعرضها لكم خلال السطور التالية

الزمالك في مهمة صعبة في ادغال افريقيا

يحتاج الزمالك في البداية للفوز في مبارياته الثلاث للوصول إلى 11 نقطة ووقتها يضمن التأهل بشكل رسمي، بغض النظر عن أي حسابات تتعلق بمباريات الفرق الآخرى.

هزيمة الزمالك في الجولة القادمة مع فوز بيترو أتلتيكو، تعني بشكل رسمي خروج الفريق المصري من السباق، لأن رصيده سيتجمد عند نقطتين بينما يرتفع رصيد الوداد إلى 9 نقاط وبيترو أتلتيكو إلى 10 نقاط، قبل جولتين من النهاية.

وحال فاز الزمالك على الوداد وساجرادا على ملعبه وتعادل مع بيترو أتلتيكو خارج ملعبه سيصل إلى 9 نقاط ووقتها سيحتاج إلى تعثر الوداد في مواجهتي ساجرادا وبيترو أتلتيكو وألا يحصد الفريق المغربي سوى نقطتين فقط.

وفي حال حصول الوداد على 3 نقاط، سيحتاج الزمالك وقتها للفوز بفارق أكثر من هدفين للتأهل بفارق المواجهات المباشرة على الوداد.

موعد مباراة الزمالك والوداد القادمة

ومن المقرر أن تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة 11 مارس الجاري، وتذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة بي إن سبورت الرياضية.