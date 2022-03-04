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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة لها

موعد مباراة الأهلي
موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني

تتجه أنظار جماهير فريق الأهلي يوم السبت المقبل لمتابعه مباراة الفريق أمام نظيره المريخ السوداني في إطار الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز لتعويض الهزيمة  في المباراة الماضية أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-0 على أرضه بإستاد القاهرة الدولي، كما أن الأهلي لم يحقق أي فوز حتى الآن في دور المجموعات بعد تعادله سلبيًا أمام الهلال السوداني خارج أرضه.

ويتصدر صن داونز المجموعة الأولى بـ 7 نقاط بعد خوضه لثلاث مباريات، فيما يأتي المريخ ثانيًا بـ 4 نقاط من مباراتين، ويملك الأهلي نقطة وحيدة في المركز الثالث، بينما يتذيل الهلال الترتيب بنقطة واحدة.

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جدو: تصريحات موسيماني الإعلامية تسببت في تعطيل تجديد تعاقده مع الأهلي

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الأهلي يخوض المران في الخامسة مساء الجمعة استعدادًا لمباراة المريخ

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني 

وتقام المباراة يوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد السلام وي الأهلي يوم السبت المقبل ٥ مارس.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني 

وتذاع مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا عبر قناة بي ان سبورت.

قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني 

اعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، في المباراة التي تقام الساعة التاسعة من مساء غد السبت باستاد الأهلي we السلام، وهي مؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

الخطيب يدعم فريق الأهلي قبل مواجهة المريخ بدوري أبطال أفريقيا

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي حضور مران الفريق الأول لكرة القدم أمس بإستاد مختار التتش استعدادًا لمباراة دوري أبطال أفريقيا أمام المريخ السوداني المقرر إقامتها السبت. 


وأجري لاعبو الفريق والجهاز الفني والإداري  والطبي مسحة طبية جديدة عصر أمس الخميس، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق.

ويعقد اليوم الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، ويحضره بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق.

وخلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده في الثامنة مساء باستاد الأهلي we السلام يتحدث موسيماني وكابتن الفريق عن مباراة الفريق أمام المريخ السوداني، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

فيما يُقام المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني لفريق المريخ وكابتن الفريق السوداني في الثامنة والنصف من مساء اليوم الجمعة، باستاد الأهلي we السلام.

باق 15 مباراة .. على معلول يقترب من نادي الـ 200 بقميص الأهلي

تغلب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي على نظيره فريق فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقاد الدولي التونسي على معلول المارد الأحمر إلى تحقيق الانتصار فى الدورى المحلي عقب تعرض الفريق للخسارة أمام صن داونز بهدف نظيف فى دورى ابطال افريقيا.

التونسي علي معلول خاض مباراة فاركو رقم 185 بـ قميص النادي الاهلي ويتبقي له فقط 15 مباراة من أجل الوصول إلى 200 مباراة.

فوز  الاهلي على فاركو رفع رصيده إلى النقطة 25 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد فاركو عند 15 نقطة فى المركز السابع.

نجح محمد شريف فى تسجيل هدف أول رائع للأهلي جاء بعد تمريرات على حدود منطقة الجزاء تنتهي بتمريرة من عبد القادر ويقابلها محمد شريف بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 5 من زمن المباراة.

وجاء هدف الأهلي الثاني بعد كرة طولية من وسط ملعب الأهلي وقابلها أفشة ببراعة ووصل لمنطقة الجزاء وسدد الكرة لتهز شباك فاركو فى الدقيقة 7.

وأحرز أفشة هدف الأهلي الثالث بعد كرة طولية من السولية وصلت لهاني الذي مرر الكرة عرضية ولمسة من شريف وقابلها أفشة بتسديدة تهز الشباك.

وقلص فاركو  النتيجة  بعد تسديدة قوية من سوكاري تصدى لها الشناوي وترتد ومتابعة من الصغيري ليسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك فى الدقيقة 17.

وشهدت الدقيقة 40 هدفا ملغى للأهلي بعد تمريرة بينية من أفشة وقابلها شريف وانطلق ووصل لمنطقة الجزاء وسدد الكرة داخل الشباك لكن الحكم احتسب تسللا على محمد شريف.

وسجل حسين الشحات هدفا رابعا للاهلي فى الدقيقة 87 بعد عرضية مميزة من على معلول استقبلها الشحات بتسديدة غيرت اتجاها وسكنت شباك محمد صبحي حارس فاركو

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