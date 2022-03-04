من داخل حمام السباحة.. شاهد أحدث ظهور لـ رونالدينيو



نشر النجم البرازيلي رونالدينيو، أسطورة الكرة البرازيلية ونادي برشلونة الإسباني السابق، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر الفنان الاسطورة البرازيلية باطلالة صيفية بالمايوه من داخل حمام السباحة، وكتب قائلا "فقط مثل هذا لتحمل الحرارة هيا هناك وقت"

و حازت الصورة علي اعجاب الالاف من متابعيه



ويعد النجم البرازيلي السابق رونالدينيو من أبرز من لعب كرة القدم في القرن الـ21، وكان سببا في تتويج برشلونة والمنتخب البرازيلي بالعديد من الألقاب، بالإضافة إلى مهارته الفنية العالية، التي جعلته من أفضل لاعبي جيله.