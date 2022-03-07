نشرة المرأة والصحة .. علاج هشاشة العظام.. 3 طرق طبيعية لعلاج الربو

نشر موقع «صدى البلد»، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار عاصفة أسوان ونصحت المواطنين باتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة .

وتتسبب عاصفة أسوان فى انتشار موجات الأتربة والعواصف الترابية خاصة فى مناطق الجنوب والصعيد.

ولمن لا يعرف عاصفة أسوان فهي منخفض جوي يتسبب فى ارتفاع فى درجات الحرارة فى مختلف محافظات الجمهورية وعواصف ترابية شديدة فى أسوان البلاد القريبة منها.

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أعراض فيروس كورونا عديدة ومتغيرة، يوجد منها قصيرة وطويلة المدى، وتهدأ في غضون أيام أو أسابيع قليلة، هناك أعراض أخرى تستمر في البقاء حتى لأشهر بعد الشفاء، خاصة بعد ظهور متغيرات جديدة مثل أوميكرون ودلتا.

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