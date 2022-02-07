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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كل ما تريد معرفته عن الربو عند الأطفال

الربو
الربو

الربو مرض رئوي مزمن (طويل الأمد) يؤثر على الممرات الهوائية ، والأنابيب التي تحمل الهواء داخل وخارج رئتيك، عندما تكون مصابًا بالربو ، يمكن أن تلتهب المسالك الهوائية وتضيق، يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث صفير عند التنفس ، وسعال ، وضيق في صدرك، عندما تسوء هذه الأعراض أكثر من المعتاد ، يطلق عليها نوبة ربو .

 

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الربو في الحمل.. الأعراض والأسباب وأهم طرق العلاج والوقاية

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من الصامت المزمن.. اكتشف أنواع الربو عند الحامل

 

كيف يؤثر الربو على الأطفال؟

غالبًا ما يبدأ الربو في مرحلة الطفولة ، عادة قبل سن الخامسة، يصاب العديد من الأطفال بالربو - وهو أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا في مرحلة الطفولة.

ما الذي يسبب الربو عند الأطفال؟

السبب الدقيق للربو غير معروف، من المحتمل أن تلعب العوامل الوراثية والبيئة دورًا في إصابة الأطفال بالربو.

يمكن أن تحدث نوبة الربو عندما يتعرض طفلك لمسببات الربو، محفز الربو هو شيء يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض الربو أو تفاقمها، يمكن أن تسبب المحفزات المختلفة أنواعًا مختلفة من الربو:

الربو التحسسي ناتج عن مسببات الحساسية.
الغبار
حيوانات أليفة
حبوب اللقاح من العشب والأشجار والأعشاب الضارة
النفايات من الآفات مثل الصراصير والفئران
استنشاق الهواء البارد
أدوية معينة
المواد الكيميائية المنزلية
الالتهابات مثل نزلات البرد والانفلونزا
تلوث الهواء الخارجي
دخان التبغ
 

المصدر medlineplus

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