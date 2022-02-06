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البخار و الشاي الأخصر أبرزهما ...طرق طبيعية لـ تطهير الرئة

طرق طبيعية لـ تطهير
طرق طبيعية لـ تطهير الرئة

قد تفيد   تقنيات تطهير الرئة الأشخاص الذين يدخنون ، والأشخاص الذين يتعرضون بانتظام لتلوث الهواء ، والذين يعانون من حالات مزمنة تؤثر على الجهاز التنفسي ، مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن والتليف الكيسي.

يمكن أن يؤدي استنشاق تلوث الهواء ودخان السجائر والسموم الأخرى إلى إتلاف الرئة وحتى التسبب في مشاكل صحية،  الحفاظ على صحة الرئتين أمر ضروري للحفاظ على صحة بقية الجسم.
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، يؤدي التعرض لتلوث الهواء إلى 4.2 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم كل عام،  تدخين السجائر هو سبب وفاة واحد من كل خمسة أشخاص في الولايات المتحدة.
خلال السطور التالية نستعرض بعض الطرق التي يمكن للأشخاص استخدامها لمحاولة  تنظيف الرئة.


هل من الممكن تطهير الرئة؟


صحة الرئة أمر حيوي لصحة الشخص بشكل عام، الرئتان عبارة عن أعضاء ذاتية التنظيف تبدأ في شفاء نفسها بمجرد توقف تعرضها للملوثات ، على سبيل المثال ، عند الإقلاع عن التدخين.

بعد تعرض الرئتين للتلوث ، مثل دخان السجائر ، قد يشعر صدر الشخص بالامتلاء أو الاحتقان أو الالتهاب،  يتجمع المخاط في الرئتين ليلتقط الميكروبات ومسببات الأمراض ، مما يساهم في الشعور بالثقل.

قد يكون الأشخاص قادرين على استخدام تقنيات محددة للمساعدة في تطهير الرئتين من المخاط والمهيجات لتخفيف احتقان الصدر والأعراض الأخرى غير المريحة.

قد تؤدي بعض هذه الطرق أيضًا إلى فتح المسالك الهوائية وتحسين قدرة الرئة وتقليل الالتهاب ، مما قد يساعد في تقليل آثار التلوث والدخان في الرئتين.

طرق لتنظيف الرئتين

-العلاج بالبخار:
العلاج بالبخار ، أو استنشاق البخار ، يتضمن استنشاق بخار الماء لفتح الشعب الهوائية ومساعدة الرئتين على تصريف المخاط.

قد يلاحظ الأشخاص المصابون بأمراض الرئة أن أعراضهم تزداد سوءًا في الهواء البارد أو الجاف، يمكن لهذا المناخ أن يجفف الأغشية المخاطية في الشعب الهوائية ويقيد تدفق الدم.

على العكس من ذلك ، يضيف البخار الدفء والرطوبة إلى الهواء ، مما قد يحسن التنفس ويساعد على تفكيك المخاط داخل الشعب الهوائية والرئتين، يمكن أن يوفر استنشاق بخار الماء راحة فورية ومساعدة الأشخاص على التنفس بسهولة أكبر.

وجدت دراسة صغيرة شملت 16 من الذكور المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) ، وهي حالة رئوية تجعل التنفس أكثر صعوبة ، أن العلاج باستخدام قناع البخار أدى إلى انخفاض معدلات ضربات القلب ومعدلات التنفس بشكل ملحوظ مقارنة بالعلاج غير البخاري.

ومع ذلك ، لم يبلغ المشاركون عن تحسن دائم في وظائف الجهاز التنفسي.


-السيطرة على السعال:
السعال هو طريقة الجسم لطرد السموم بشكل طبيعي التي يحتجزها في المخاط، السعال الخاضع للسيطرة يخفف المخاط الزائد في الرئة ، ويرسله عبر الممرات الهوائية.

ينصح الأطباء الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن بأداء هذا التمرين للمساعدة في تنظيف رئتيهم.

يمكن للأشخاص اتباع الخطوات التالية لتنظيف رئتيهم من المخاط الزائد:
اجلس على كرسي مع استرخاء الكتفين ، مع إبقاء القدمين مسطحتين على الأرض
أضعاف الذراعين على المعدة
يستنشق ببطء من خلال الأنف
قم بالزفير ببطء أثناء الانحناء للأمام ، دافعًا الذراعين ضد المعدة
السعال 2 أو 3 مرات أثناء الزفير ، مع إبقاء الفم مفتوحا قليلا
يستنشق ببطء من خلال الأنف
-تصريف المخاط من الرئتين
يتضمن الصرف الوضعي الاستلقاء في أوضاع مختلفة لاستخدام الجاذبية لإزالة المخاط من الرئتين،  قد تؤدي هذه الممارسة إلى تحسين التنفس والمساعدة في علاج التهابات الرئة أو الوقاية منها.
تختلف تقنيات الصرف الوضعي حسب الموضع:
1. على ظهرك
استلق على الأرض أو على السرير.
ضع وسادات تحت الوركين للتأكد من أن الصدر أقل من الوركين.
يستنشق ببطء من خلال الأنف والزفير من خلال الفم،  يجب أن يستغرق كل زفير ضعف مدة الشهيق ، وهو ما يسمى تنفس 1: 2.
استمر لبضع دقائق.
2. من جانبك
استلق على جانب واحد ، مع إسناد رأسك على ذراع أو وسادة.
ضع الوسائد تحت الوركين.
تدرب على نمط التنفس 1: 2.
استمر لبضع دقائق.
كرر على الجانب الآخر.
3. على معدتك
ضع كومة من الوسائد على الأرض.
الاستلقاء مع المعدة فوق الوسائد، تذكر إبقاء الوركين فوق الصدر.
أضعاف الذراعين تحت الرأس للحصول على الدعم.
تدرب على نمط التنفس 1: 2.
استمر لبضع دقائق.
4.الشاي الأخضر
يحتوي الشاي الأخضر على العديد من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل الالتهاب في الرئتين، قد تحمي هذه المركبات أنسجة الرئة من الآثار الضارة لاستنشاق الدخان.
أفادت دراسة حديثة شملت أكثر من 1000 بالغ في كوريا أن الأشخاص الذين يشربون ما لا يقل عن كوبين من الشاي الأخضر يوميًا يتمتعون بوظيفة رئة أفضل من أولئك الذين لم يشربوا شيئًا.
5. الأطعمة المضادة للالتهابات
يمكن أن يؤدي التهاب الممرات الهوائية إلى صعوبة التنفس ويسبب الشعور بالثقل والاحتقان في الصدر، يمكن أن يقلل تناول الأطعمة المضادة للالتهابات من الالتهاب لتخفيف هذه الأعراض.
تشمل الأطعمة التي تساعد في مكافحة الالتهاب ما يلي:
الكركم
خضار ورقية
الكرز
توت
زيتون
عين الجمل
فاصوليا
عدس

المصدر: medicalnewstoday.

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