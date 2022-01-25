الربو في الحمل.. الأعراض والأسباب وأهم طرق العلاج والوقاية

ما هي علامات وأعراض الربو؟

هل يمكن أن تتغير أعراض الربو أثناء الحمل؟

ما هي أسباب الإصابة بالربو؟

كيف يؤثر الربو على الحمل؟

كيف يتم تشخيص الربو؟

كيف يتم علاج الربو أثناء الحمل؟

ماذا تفعل إذا تفاقم الربو أثناء الحمل؟

كيف تتجنب نوبات الربو أثناء الحمل؟

ماذا تفعل إذا أصبت بنوبة الربو أثناء المخاض؟



يحدث الربو أثناء الحمل في حوالي 4-8٪ من النساء، إنها حالة يصاب فيها الشعب الهوائية بالتهاب مزمن ، مما يجعل التنفس أكثر صعوبة. عادة ما تتورم الممرات الهوائية وتضيق أثناء نوبة الربو ، مما يتسبب في مشاكل تنفسية حادة. قد يؤدي الربو أثناء الحمل إلى انخفاض مستويات الأكسجين في دم الأم ، مما يؤثر على كمية الأكسجين التي يتم توفيرها للجنين.



قد يؤدي سوء إدارة الربو أثناء الحمل إلى زيادة خطر حدوث العديد من المضاعفات. اقرأ هذا المنشور لمعرفة الأعراض وعوامل الخطر والمضاعفات وعلاج الربو أثناء الحمل.

كشف موقع هيلثي عن الأعراض والأسباب وعوامل الخطر والمضاعفات والتشخيص والعلاج والوقاية من الربو أثناء الحمل.

ما هي علامات واعراض الربو؟

قد تشمل العلامات والأعراض الشائعة للربو :

الصفير ، صوت صرير وصفير أثناء التنفس

يسعل

صعوبات في التنفس مثل ضيق التنفس

ضيق الصدر

تنفس سريع

يمكن الشعور بالزرقة (لون مزرق) حول الشفتين وألم في الصدر أثناء نوبات الربو الشديدة. يوصى باستشارة أخصائي الربو أو الحساسية للتشخيص. يمكنك تناول الأدوية أثناء نوبات الربو حسب إرشادات الطبيب.



هل يمكن أن تتغير أعراض الربو أثناء الحمل؟



يعاني ما يقرب من ثلث النساء الحوامل من تفاقم أعراض الربو ، وقد يشعر البعض بتحسن الأعراض أو عدم حدوث تغييرات على الإطلاق. ومع ذلك ، فإن أي تغييرات في أعراض الربو أثناء الحمل مؤقتة وتعود إلى حالة ما قبل الحمل في غضون ثلاثة أشهر بعد الولادة.

على الرغم من صعوبة التنبؤ بكيفية تغير الربو أثناء الحمل ، فإن معظم النساء اللاتي عانين من أعراض الربو أو نقصنها في حمل واحد يعانين من تغيرات مماثلة لاحقًا.



ما هي أسباب الإصابة بالربو؟

السبب الدقيق للربو غير معروف. ومع ذلك ، قد تلعب العوامل الوراثية والبيئية دورًا في الإصابة بالربو. العوامل التالية قد تؤدي إلى الإصابة بالربو أو ترتبط به.

عوامل وراثية : الربو متوارث في العائلات. يمكن للوالدين المتأثرين إنجاب أطفال يعانون من نفس الحالة.

التهابات الجهاز التنفسي: يمكن أن تتلف الأنسجة الرئة من ص العدوى espiratory في مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة. قد تؤثر هذه الأضرار على وظائف الرئة وتسبب الربو منذ الصغر.

الحساسية : ترتبط بعض أنواع الحساسية بالربو ويمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض الربو. يمكن أن تنتقل الحساسية أيضًا في العائلات.

العوامل البيئية : قد يؤدي التعرض للمهيجات ومسببات الحساسية وبعض أنواع العدوى الفيروسية أثناء الطفولة المبكرة إلى الإصابة بالربو. قد يلعب الجهاز المناعي غير الناضج وتلف أنسجة الرئة الناجم عن الالتهاب دورًا في تطور الربو. يمكن أن يؤدي التعرض المستمر للغبار أو المهيجات الخطرة الأخرى إلى الإصابة بالربو عند البالغين.

وفقًا للكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة (ACAAI) ، فإن الحمل لا يزيد من خطر الإصابة بالربو. ومع ذلك ، قد تلاحظ بعض النساء المصابات بالربو الخفيف أعراضهن ​​أثناء الحمل.

كيف يؤثر الربو على الحمل؟

تكون المضاعفات نادرة إذا تم السيطرة على ربو الأم جيدًا بالأدوية أثناء الحمل. يقلل الربو من مستويات الأكسجين في دم الأم ، ويحصل الجنين على الأكسجين من دم الأم. يمكن أن يتأثر إمداد الأوكسجين بالجنين في حالة الربو الأمومي غير المنضبط. هناك حاجة إلى إمداد مستمر بالأكسجين من أجل النمو والتطور الأمثل للجنين .



من الممكن حدوث مضاعفات الربو التالية أثناء الحمل

زيادة خطر الولادة المبكرة

ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بمقدمات الارتعاج.

انخفاض الوزن عند الولادة

ضعف نمو الجنين

على الرغم من ظهور هذه المضاعفات لدى العديد من النساء الحوامل المصابات بالربو ، إلا أنه من غير المعروف ما إذا كان الربو هو السبب المباشر. لا يرتبط الربو أثناء الحمل بالتشوهات الخلقية والإجهاض التلقائي (الإجهاض). قد يؤدي الحفاظ على الربو تحت السيطرة طوال فترة الحمل إلى تقليل مخاطر هذه المضاعفات.



كيف يتم تشخيص الربو؟

قد يساعد التاريخ الطبي والأعراض والفحص البدني في تحديد بعض علامات الربو. غالبًا ما يُطلب إجراء اختبارات الصدر بالأشعة السينية ووظائف الرئة لتأكيد التشخيص. بالإضافة إلى ذلك ، قد يسأل الأطباء أو يعطون استبيانات لفهم العوامل المسببة مثل الحساسية والتعرض للمهيجات.

يمكن أن تحدد اختبارات وظائف الرئة (اختبارات وظائف الرئة) وظيفة الرئة. تُجرى هذه الاختبارات قبل وبعد استخدام موسع قصبي. تتحسن وظيفة الرئة لدى الأشخاص المصابين بالربو عندما تفتح موسعات القصبات الشعب الهوائية.





يتم تقييم وظيفة الرئة باستخدام الاختبارات التالية:

يقيس قياس التنفس كمية الهواء الذي تستنشقه وتزفره.

تقيس مقاييس ذروة تدفق الهواء القدرة على دفع الهواء خارج الرئتين (طرد الهواء).

تقيس اختبارات FeNO أكسيد النيتريك الزفير ، مما يساعد على فهم درجة الالتهاب في الرئتين.

تساعد اختبارات الاستفزاز في تحديد حساسية الرئتين ، وتسمى أيضًا اختبارات التحدي أو التحفيز. تعتبر اختبارات الميثاكولين والمهيجات والتمارين الرياضية من الاختبارات التحفيزية الشائعة للربو.

في بعض الأحيان ، قد يطلب الأطباء اختبارات أخرى ، مثل الأشعة السينية للجيوب الأنفية ، واختبارات ارتداد الحمض ، واختبارات الحساسية لاستبعاد أو تحديد مسببات الربو. كما أن تحسن الأعراض بأدوية الربو يؤكد التشخيص.

كيف يتم علاج الربو أثناء الحمل؟

معظم أدوية الربو آمنة أثناء الحمل. إذا تم تشخيصك بالفعل بالربو ، يمكنك زيارة أخصائي الحساسية أو مقدم الرعاية الأولية قبل التخطيط للحمل. يمكنهم التأكد من السيطرة الجيدة على الربو وأن الأدوية الحالية آمنة أثناء الحمل. إذا كنت حاملاً بالفعل ، فلا تؤجل الاستشارة.



يتم وصف الأدوية التالية لإدارة أعراض الربو أثناء الحمل.

موسعات الشعب الهوائية المستنشقة قصيرة المفعول مثل ألبوتيرول

الكورتيكوستيرويدات المستنشقة مثل بوديزونيد

مثبطات الليكوترين مثل مونتيلوكاست (سينجولير)

لا يتم اعتبار ناهضات بيتا طويلة المفعول مثل Symbicort و Serevent و Advair لعلاجات الربو من الخط الأول عند النساء الحوامل. تم اختيار هذه الأدوية فقط إذا فشلت الأدوية المذكورة أعلاه في السيطرة على الربو.



إن خطر إيقاف أدوية الربو أثناء الحمل أكبر من أي دواء لأن نوبات الربو المتوسطة إلى الشديدة يمكن أن تؤثر على الأم والطفل. قد يخطط أخصائيو الحساسية لنظام الربو لكل امرأة بناءً على المخاطر والفوائد.

ماذا تفعل إذا تفاقم الربو أثناء الحمل؟

نوبات الربو شائعة أثناء الحمل. عادة ، يتم إرشاد النساء اللواتي زرن أطبائهن قبل أو أثناء الحمل المبكر حول خطط العمل. إذا لم يكن الأمر كذلك ، يمكنك الاتصال بمقدم الرعاية الصحية لمعرفة خطط العمل الفردية للربو.



لا تتردد أبدًا في طلب رعاية طبية طارئة إذا كنت قلقًا أو تعاني من أعراض شديدة. يتم وصف الكورتيكوستيرويدات عن طريق الفم مثل بريدنيزون للربو الحاد أثناء الحمل.

كيف تتجنب نوبات الربو أثناء الحمل؟

قد تساعد الطرق التالية في منع نوبات الربو أثناء الحمل :

حافظ على الربو تحت السيطرة الجيدة بالأدوية.

تجنب مسببات الربو ، مثل التعرض لمسببات الحساسية ، مثل حبوب اللقاح والصراصير والعفن ووبر الحيوانات الأليفة وعث الغبار.

تجنب الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي باستخدام قناع أو إبعاد نفسك عن الأشخاص المصابين.

تجنب السجائر أو أي شكل من أشكال تدخين التبغ والتعرض السلبي للدخان. يمكن أن يؤذي التدخين الطفل أيضًا.

مارس التمارين الرياضية بانتظام وتناول الأدوية سريعة المفعول كما هو موصوف قبل التمارين لتحمل الرحلة.

قم بزيارة الطبيب وقم بتحديث خطة عمل الربو للحمل قبل التخطيط للحمل.

استخدم دائمًا أدوية الربو المعتمدة مع الوصفات الطبية للمساعدة في السيطرة على الربو.

ماذا تفعل إذا أصبت بنوبة الربو أثناء المخاض؟

يمكنك استخدام جهاز الاستنشاق بأمان للتحكم في أعراض الربو أثناء المخاض. ومع ذلك ، نادرًا ما تحدث نوبة الربو أثناء المخاض والولادة. خلال زيارات ما قبل الولادة ، يمكنك أيضًا إخبار طبيبتك أو ممرضة التوليد بالحساسية والربو. قد يساعدهم هذا في الاستعداد للولادة والولادة وفقًا لذلك.