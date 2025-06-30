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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متهم في قضايا نصب واحتيال.. حسام الغمري يكشف حقيقة أزمة الإخواني وليد شرابي الأخيرة بتركيا

الإعلامي حسام الغمري
الإعلامي حسام الغمري
محمود محسن

قال الإعلامي حسام الغمري، أحد الشهود على تآمر جماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر، إن الإخواني وليد شرابي المقيم في تركيا وأزمته الأخيرة وإضرابه عن الطعام، هو في الأساس متهم ومتورط في قضايا نصب واحتيال هناك.


وأضاف خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "وليد شرابي استُخدم في بادئ الأمر من قِبل الإخوان كأحد الرموز في الكيان الخبيث المؤسس المسمى "المجلس الثوري"، وكان أحد رموزه وأشهرهم، وكان هناك مخصصات مالية كبيرة لهم من خلال فنادق وإقامات حتى تم تغيير قيادات هذا المجلس، فتورط بعدها في قضايا نصب".


وتابع: "كان الإخوان يستخدمونه في تحرير البلاغات ضد عناصر الجماعة التي تخرج عن الخط، لكن مع تكرار البلاغات ضده في قضايا نصب، ومنها بلاغ من شخص اتهمه بالنصب عليه في مبلغ 300 ألف دولار، لم تُجدد له الإقامة".


وأوضح: "كشوف الإقامات والجنسية كانت تُقدم من قبل الإخوان لتجديدها، لكنه أصبح الآن مغضوبًا عليه من داخل الجماعة، لذلك تعرض للأزمة الأخيرة".


واستكمل: "يبدو أنه حاول الهروب عبر هجرة غير شرعية للخارج، وتم التعامل معه قانونيًا، لكنه حاول تسييس الأمر وتقديمه وكأنه قضية سياسية".

حسام الغمري جماعة الإخوان الإرهابية مصر وليد شرابي تركيا

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