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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام الغمري: الإعلام الإخواني يعمل وفق ثلاثية التشكيك والتشويه والتخوين وتقنية الاجتزاء

الإعلامي حسام الغمري
الإعلامي حسام الغمري
محمود محسن

قال الإعلامي حسام الغمري، أحد الشهود على تآمر جماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر، إنه غادر مصر في نوفمبر من عام 2014، وانضم لمنظومة الإعلام الإخواني في الخارج بتركيا، مشيرًا إلى أنه على مدار عمله في تلك المنظومة الإعلامية تأكد أن الإعلام الإخواني يعمل وفق "ثلاثية التشكيك والتشويه والتخوين".


وأضاف خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "استراتيجية العمل الإعلامي لديهم تعتمد على تلك الثلاثية، بالإضافة إلى الاستعانة بتقنية "الاجتزاء" بشكل دائم."

واصل: "كانوا يغضون الطرف طوال الوقت عن أي إنجازات تحققت، وأي مشروع لا يستطيعون تشويهه يتم تجاهله تمامًا، مثل مشروع الضبعة النووي السلمي، رغم كونه إنجازًا عظيمًا لا يمكن التشكيك فيه، لأنه عصي عليهم ولأنه أقوى من خيالهم المريض في محاولة تشويهه. لكن في المقابل، يتناولون ملف شبكة الطرق والنقل ويقولون "أكل عيش الناس مش كباري ولا طرق"، رغم أن المبدأ الاقتصادي يؤكد أنه لا تنمية دون النهوض بالبنية التحتية."


وأوضح أنهم كانوا يجيدون فبركة الأخبار، وكانت هذه من أسباب استقالته من قناة الشرق، قائلاً: "تم تمرير خبر، ليس من خلالي، إلى برنامج "مع معتز" بأن البرلمان حصل على رشوة لتمرير أحد مشروعات القوانين، وكان ذلك بناءً على وثيقة مزورة. هذا الخبر كان من الأسباب الرئيسية لاستقالتي في نوفمبر 2017، ونشرت ذلك في الصحف حتى قبل عودتي بثلاث سنوات، لأن مبدأ فبركة الأخبار لا يُشرّف أي أحد."


وأكد أن المواطن يمكن أن يكون معارضًا دون اللجوء إلى التشويه أو التشكيك أو التخوين، فالمعارض في الأساس هو شخص محب لبلده ولا يسعى لهدمها، بل يرغب من خلال المعارضة في تحقيق الأفضل.


وذكر أن المنطقة تشهد تحديات غير مسبوقة على كافة الحدود الملتهبة، ولابد من الاعتراف بأن الوضع الحالي استثنائي وغير مسبوق في التاريخ، قائلاً: "أثناء حملة لويس كنا نستطيع إيقافه عند فَرسكور، حيث كانت حدودنا وأمننا الاستراتيجي آمنًا."


ولفت غلى أن كافة الاوضاع الملتهبة في المنطقة  يد الاخوان ضالعةبها سواء في  الاحداث في ليبيا او السودان حيث سيطروا عليها ثلاثين  عاما ثمر تركوها  للتقسيم ثم الحرب الاهلية قائلاً : " هناك وجود إخواني في أي بلد يتعرض للتفتيت "


وعن تمويل الجهاز الاعلامي الاخواني  علق قائلاً : " تمويل المنظومة الاعلامية الاخوانية  يتم بالكامل  يتم وفقا لمبدأ منأعطى الامر ومن هو صاحب  المحفظة ؟ لغاية دلوقتي  أجهزة مخابراتأجنبية وغربية اعطت الامر المباشر  بالتمويل والخصوم يقومون باللازم "

حسام الغمري جماعة الإخوان الإرهابية مصر الإعلام الإخواني شبكة الطرق

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