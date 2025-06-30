خالد الغندور: أحمد شريف يغيب عن معسكر فاركو للانضمام للزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر بنادي فاركو أكد أن اللاعب أحمد شريف لم يتواجد في معسكر إعداد الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" المصدر أكد أن اللاعب غاب عن المعسكر لإتمام تعاقده مع نادي الزمالك".

وأضاف:" أحمد شريف وقع لنادي الزمالك منذ أيام وأصبحت الأمور منتهية بالنسبة للاعب والنادي، ويتبقى الرتوش الأخيرة بشأن القيمة المالية".

وواصل، اللاعب وقع على كافة العقود وما تبقى من الاتفاق سوى كيفية سداد قيمة عقد اللاعب لنادي فاركو خلال الفترة المقبلة.

واختتم، فاركو سيحصل على 35 مليون جنية، نظير رحيل اللاعب عن صفوفه إلى نادي الزمالك