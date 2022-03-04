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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

دراسة حديثة: كوب من الحليب يقاوم فيروس كورونا

صدى البلد

هل تخيلت يومًا منذ انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم أن كوب من الحليب يمكنه وقف زحف الفيروس إلى خلايا الجسد، فقد توصلت دراسة جديدة إلى أن شرب الحليب يمكن أن يساعد في مكافحة كوفيد -19.

وجد الباحثون في جامعة ميشيجان أن حليب غالبية الثدييات يحتوي على بروتين يسمى اللاكتوفيرين الذي يمكن أن يثبط قدرة الفيروس على التكاثر، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

 

كما منع البروتين الفيروس من القدرة على إصابة الخلايا ، ولم يمنحها أي سبيل لإحداث ضرر، وتم إجراء البحث في بيئة معملية، لكن يعتقد الباحثون أنهم ربما اكتشفوا للتو خصائص مضادة للفيروسات في سلعة منزلية مشتركة.

وتشير الدراسة إلى أن استخدم اللاكتوفيرين البقري الموجود في حليب البقر يقاوم الفيروسات، وقال الدكتور جوناثان سيكستون ، الباحث في قسم الطب الباطني بجامعة ميتشيجان ، في بيان: "أظهر اللاكتوفيرين البقري نشاطًا مضادًا للفيروسات في التجارب السريرية البشرية".

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على سبيل المثال ، ثبت أن اللاكتوفيرين البقري الذي يتم تناوله عن طريق الفم يحسن من شدة الالتهابات الفيروسية ، بما في ذلك فيروس الروتا ونوروفيروس.

كما يعتقد أن شرب الحليب يمكن أن يعمل كعلاج بعد التعرض للاصابة للوقاية من إصابة الشخص، وقال: " بالنظر إلى الفعالية والأمان الواسعين لمضادات الفيروسات ، والحد الأدنى من الآثار الجانبية ، والتوافر التجاري لاكتوفيرين البقري ، اقترحت العديد من أوراق المراجعة استخدامه كعلاج وقائي أو ما بعد التعرض لعدوى السارس- CoV-2 ''.
 

كوفيد -19

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