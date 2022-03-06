صيدلة عين شمس تنظم ورشة عمل حول صياغة براءات الاختراع

نظمت كلية الصيدلة جامعة عين شمس، ورشة العمل الأولى حول صياغة براءات الاختراع، والتي قدمتها الدكتورة إيمان صالح، نائب رئيس مكتب براءات الاختراع المصري.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمانى أسامة كامل، عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتورة مها نصر، مدير إدارة العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالكلية، والدكتور جون يوشيا، منسق مكتب براءات الاختراع بكلية الصيدلة، بحضور الدكتور محمد الشيخ، من مركز الابتكار وريادة الأعمال ihub.

وتناولت ورشة العمل تطبيقات عملية لكيفية التقديم على براءات الاختراع والفوائد التي تعود على الباحثين والجامعات من هذه البراءات، كما تناولت أنظمة الحماية المختلفة بما فيها الحماية الدولية للاختراعات، وقواعد البيانات التي يمكن الاستعانة بها للاطلاع على البراءات الممنوحة، وشملت نقاشات مفتوحة مع الحاضرين للإجابة عن استفساراتهم الخاصة بالتقديم والصياغة.

وذلك في إطار التعاون المبرم بين كلية الصيدلة ومكتب براءات الاختراع المصري، حرصا من الكلية على تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس وتحويل البحوث والابتكارات إلى منتجات لخدمة المجتمع والشركات.

تم عقد ورشة العمل بقاعة المناقشات الرئيسية بالكلية، و ذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الأقسام.