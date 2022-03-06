المهارات الإنسانية وتحسين جودة الحياة ندوة بطفولة عين شمس.. اليوم

ينظم اليوم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس ندوة بعنوان " المهارات الإنسانية وعلاقتها بتحسين جودة الحياة لدى طلاب الجامعة" .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،الدكتورة هويدا الجبالى عميد الكلية بإشراف وتنسيق الدكتورة راندا كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأحد الموافق ٦ مارس الجارى فى الساعة الحادية عشر صباحاً .

يحاضر بالندوة الدكتور جمال شفيق أحمد استاذ علم النفس الاكلينيكي بقسم الدراسات النفسيه للاطفال ، صرحت بذلك الدكتورة راندا كمال وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة .



كما أكدت أن الندوة تهدف لتحقيق التوافق النفسي والأسري و الدراسي لدي طلاب الجامعة ، مضيفة ان الفعاليات تسعى لتوضيح مفهوم المهارات الإنسانية وأهمية تنميتها وكيفية تنميتها كما تحدد دور تنمية المهارات الإنسانية في تحسين جودة الحياة لدي طلاب الجامعة في المجال النفسي والاسري والدراسي.