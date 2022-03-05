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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأحد.. أخر موعد لدعم المصروفات الدراسية بزراعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب أنه يجب علي  الطلاب الحاصلون على دعم مصروفات (كلى او جزئي) وورد اسمائهم في الكشوف المعلن عنها سابقا ولم يتوجهوا الى رعاية الشباب لصرف قيمة الدعم عليهم التوجه فى اسرع وقت لاستلام مبالغ الدعم لسداد المصروفات وذلك حتى الساعة الثانية ظهرا يوم الاحد الموافق 6 مارس 2022.


وأشار الدكتور هشام  الحريري الي أنه في حالة عدم استلام مبلغ الدعم سوف يسجل اسم الطالب في قائمة الطلاب غير المستحقين للدعم ولا يحق له التقدم مره اخرى للدعم سواء المصروفات او الكتب الالكترونية.

 

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تعليمات جديدة للطلاب الحاصلين على دعم المصروفات بجامعة عين شمس


الجدير بالذكر استقبل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، ، الوزير المفوض التعليمى لسفارة جمهورية الصين الشعبية وانغ شين قانغ،  بحضور الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث  والأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور إسراء عبد السيد حسن مدير معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس الدكتور شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمى الدكتور مصطفى رفعت مدير ادارة التعاون الدولى بالجامعة.

وأعرب الوزير المفوض عن مدى سعادته بالتقدم الذى وصل إليه معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس وعن الأنشطة التى يقوم بها المعهد فى خدمة دارسى اللغة الصينية خاصة فى الفترة الأخيرة.

وتناول الجانبين سبل التعاون بين الجانبين فى كافة القطاعات والمجالات المختلفة بين جامعة عين شمس والجامعات الصينية.  

وتضمنت الزيارة ايضا استعراض آخر التطورات والخدمات التى قدمتها ورشة لوبان لتدريب الطلاب بكلية الهندسة جامعة عين شمس.

جامعة عين شمس كلية الزراعة مصروفات الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة

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