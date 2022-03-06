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رئيس التحرير
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تعليم

آثار عين شمس: نسعى لنشر ثقافة التحول الرقمي بين المنتسبين

صدى البلد

عقد، اليوم، إجتماع الدكتور ممدوح الدماطي عميد الكلية مع المهندس محمود قنديل مدير مشروعات بالتطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات بحضور الدكتور أحمد الشوكي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ حسام حسني قائم بأعمال أمين الكلية.

تناول الاجتماع سبل التعاون بين كلية الآثار ووزارة الاتصالات في مجال رفع كفائة العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية ونشر ثقافة التحول الرقمي بالكلية تماشياً مع توجهات الدولة نحو الرقمنة والتحول نحو الخدمات الالكترونية وإدارة وحماية البييانات.


صرح الدكتور ممدوح الدماطي بأن الكلية عازمة على نشر ثقافة التحول الرقمي لكل منسوبيها من أعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة وإداريين والعمل على رفع كفائتهم في مجال العمل الإداري وإدارة البيانات لمواكبة رؤية الدولة مصر 2030.


من جانبه أكد الدكتو، أحمد الشوكي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، أن الكلية على استعداد للبدء في تنظيم هذه الدورات حيث تضم الكلية 64 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة سيتم تقسيمهم الى دفعتين وستسعى الكلية إلى إعتماد هذه الدورات ضمن متطلبات ترقية السادة أعضاء هيئة التدريس.

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كما صرح حسام حسني القائم بعمل أمين الكلية بأن الكلية تضم 50 موظفا وسيتم تقسيمهم إلى دفعتين لرفع كفائة العاملين بالكلية ليتم الاستفادة من هذه الدورات وتطبيقها عملياً السعي نحو تقديم خدمات إلكترونية سريعة ودقيقة.

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