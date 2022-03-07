واجب علينا ندافع عنهم مش ندمرهم .. احمد شوبير يدافع عن الشناوى و أبوجبل

نشر الإعلامى احمد شوبير ، تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

وكتب شوبير “ لا الشناوى مستواه قل ولا ابوجبل مستواه انخفض اللي بيحصل ده عادي جدا وبيحصل مع كل حراس العالم اتحدث كحارس مرمي سابق .

وتابع : عندنا اتنين حراس افريقيا كلها بتتكلم عنهم بكل الفخر يبقي واجب علينا ندافع عنهم مش ندمرهم .. النقد مطلوب طبعا وتصحيح الاخطاء برضه مطلوب لكن بطريقه سليمة ”.

وكشف الإعلامى أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تطورات مفاوضات النصر السعودي مع محمد ابو جبل حارس مرمي الزمالك خلال الفترة الحالية

واكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن النصر يسعي للتعاقد مع الكولومبي دافيد أوسبينا، حارس مرمي نابولي الإيطالي وفي حال إتمام الصفقه سيتم صرف النظر عن التعاقد مع محمد ابو جبل

وتابع أن في حال فشل المفاوضات مع نابولي الإيطالي سيتم التعاقد مع ابو جبل

وعن فيريرا المدير الفني الجديد الزمالك فأكد أنه مدرب رائع وحقق نتائج جيدة مع الفريق خلال فترة ولايته الأولي

وأضاف أن الجماهير عليها أن تتحلي بالصبر من أجل تطوير أداء الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتابع أنه من افضل المدربين الذين تعاقد معهم الزمالك خلال الفترة الماضية.