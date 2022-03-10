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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كان يتوضأ للصلاة.. تفاصيل وفاة أحمد فتحي لاعب بايونيرز فجأة

وفاة اللاعب أحمد
وفاة اللاعب أحمد فتحي لاعب نادي بايونيرز

في مفاجاة حزينة بدوري الدرجة الأولى المصري، أعلن نادي بايونيرز عن وفاة مدافعه اللاعب وفاة أحمد فتحي بالأمس، بنعي مقتضب أصاب الجميع بالصدمة من الرحيل المفاجئ لـ كابتن الفريق صاحب الـ 26 عامًا.

نعي أحمد فتحي 

نادي بايونيرز كتب على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، ناعيًا اللاعب الراحل عقب وفاته مباشرة مُرفقًا صورة اللاعب: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِى إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً  فَادْخُلِى فِى عِبَادِى وَادْخُلِى جَنَّتِى "بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالي اللاعب أحمد فتحي لاعب الفريق".

وانهالت التعليقات من جماهير النادي وجماهير الأندية المنافسة التي لم تصدق الخبر، حيث كان اللاعب ينتظر مباراة فريقه غدًا مع فريق دكرنس.

كان يتوضأ للصلاة 

ولم يذكر نادي بايونيرز أي سبب للوفاة سواء من خلال التصريحات الرسمية لمسؤوليه أو حتى على صفحته الرسمية.

لكن النادي قال في منشور عبر صفحته الرسمية إن اللاعب مات أثناء استعداده لصلاة الظهر، حيث كتب: "بحسب رواية بعض أقارب الفقيد احمد فتحي ، فإنه كان يتوضأ لصلاة الظهر فسقط، ثم ذهب إلى المستشفى ولكن قضاء الله وقدره".

وقرر مجلس إدارة نادي بايونيرز إعلان حالة الحداد 3 أيام على وفاة اللاعب احمد فتحي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

توفى قبل زفافه بأيام 

وقال مقربون من اللاعب من خلال نعيه على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إن أحمد فتحي كان يستعد خلال الفترة المقبلة للانتقال إلى نادي بيراميدز الذي كان يتابع مدافع بايونيرز الراحل.

كما أن اللاعب كان يرتبط بخطبة وكان يجهز للزفاف خلال الفترة المقبلة، لكن إرادة الله وقدره كان سابقًا.

اتحاد الكرة ينعي احمد فتحي 

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ؛ لاعب نادي بايونيرز "أحمد فتحي" الذي وافته المنية اليوم.

نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر الجميل و "إنا لله وإنا إليه راجعون". 

وأعلنت  لجنة مسابقات القسم الثاني تأجيل مباراة بايونيرز اليوم لخميس  ضد دكرنس في مجموعة بحري إلى يوم الإثنين المقبل.
 

دوري الدرجة الأولى المصري اللاعب أحمد فتحي نادي بايونيرز وفاة أحمد فتحي احمد فتحي

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