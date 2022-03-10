عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

دول تزيد قواتها العسكرية أبرزها الصين وألمانيا.. هل اقتربت نذر حرب عالمية ثالثة؟

رفع ميزانية القوات
رفع ميزانية القوات العسكرية

دخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الخامس عشر، في ظل توتر الأجواء، والقصف والحصار المتواصل للمدن الأوكرانية، ومنذ بدء الحرب  وتسببت في العديد من التحولات السياسية والعسكرية والاقتصادية في العالم، ودفعت العديد من البلدان لتغير استراتيجيتها وزيادة ميزانيتها الدفاعية العسكرية، لأن هذه الصراعات تختلف بطبيعة الحال باختلاف القدرات العسكرية لبعض الدول.

فليستمتعوا بالتواصل معا.. روسيا تعلن عدم مشاركتها في مجلس أوروبا بعد الآن

نائبة الرئيس الأمريكي تصل إلى بولندا لعقد مشاورات حول أوكرانيا

وبسبب قوة الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، بدأت جيوش الدول الكبرى في رفع ميزانيتها العسكرية لضمان أمن بلادها وحماية مصالحها، وسط مخاوف الحرب النووية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

الحرب الروسية الأوكرانية 

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز الدول التي غيرت من استراتيجيتها ورفع ميزانيتها العسكرية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية:

كانت ألمانيا من أول الدول حيث، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، أن الحكومة الألمانية ستخصص 100 مليار يورو من ميزانيتها لعام 2022 للاستثمارات العسكرية.

واعترف شولتز أمام الجلسة الطارئة للبرلمان بأن الأزمة الأوكرانية كانت الدافع وراء قرار رفع الاستثمار في الجيش الألماني، مضيفا أنه "من الواضح أننا يجب أن نستثمر أكثر بكثير في أمن بلدنا، من أجل حماية حريتنا و ديمقراطيتنا".

وقال إن "مسؤولية ألمانيا التاريخية أن تضمن أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لن يعيد عقارب الزمن إلى الوراء".

وبناء على هذا القرار سيتم زيادة الإنفاق الدفاعي على أساس سنوي بأكثر من 2 % من إجمالي الناتج المحلي، بدلًا من حوالي 1.5 %.

وقاومت ألمانيا لسنوات ضغوط متزايدة من حلفائها في الناتو، ولا سيما الولايات المتحدة، من أجل زيادة إنفاقها الدفاعي.

وكان المستشار الألمانى قد وافق، على تقديم دعم عسكري لأوكرانيا يشمل صواريخ مضادة للدبابات وطائرات، في خرق لسياسة أخرى طويلة الأمد تتمثل في رفض إرسال أسلحة إلى مناطق الصراع.

زيادة الإنفاق العسكري الألماني 

الصين ترفع ميزانيتها العسكرية 

ومن جانبها منذ عدة أيام، أعلنت الصين زيادة إنفاقها العسكري وسط تصاعد التوتر في العالم ولا سيما في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا ونزاعاتها مع تايوان والدول المطلة على بحر الصين الجنوبي.

وأعلنت وزارة المال الصينية زيادة الميزانية العسكرية بنسبة 7,1% هذه السنة، عند افتتاح الدورة السنوية العامة للجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان الصيني).

ومع تخصيص 1450 مليار يوان (230 مليار دولار) فإن الصين تمنح نفسها ثاني أكبر ميزانية دفاعية في العالم بعد الولايات المتحدة (740 مليار دولار للعام 2022).

والملفت أن نمو الإنفاق العسكري الصيني أعلى بفارق كبير عن النمو المتوقع لإجمالي الناتج المحلي الذي قدره رئيس الوزراء لي كه تشيانغ بنسبة 5,5% لهذه السنة.

وتسجل هذه الزيادة في وقت تصاعد التوتر في العالم الأسبوع الماضي مع شن موسكو هجوما عسكريا على أوكرانيا.

وامتنعت بكين حتى الآن عن إدانة الغزو مبدية "تفهمها" للمخاوف الأمنية التي ذكرتها موسكو لبرير تحركها.

وتصعد بكين لهجتها تجاه تايوان، الجزيرة ذات الحكم الذاتي التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها وتتوعد بالسيطرة عليها ولو بالقوة.

وأمر شي جينبينغ الشهر الماضي كل الوحدات العسكرية بالقيام بـ"تدريبات تتركز على معارك" وزيادة قدراتها على صعيد "المواجهات المعلوماتية".

ويثير تعزيز بكين قواتها العسكرية مخاوف لدى الدول المجاورة في ظل عدم الشفافية حول ما تشمله ميزانية الدفاع الصينية.

وتطالب بكين بالسيادة على كامل بحر الصين الجنوبي في نزاع خصوصا مع فيتنام والفلبين، وبحر الصين الشرقي حيث تتنازع مع اليابان السيطرة على جزر سينكاكو، وفي الهملايا في نزاع مع الهند.

زيادة الانفاق العسكري الصيني 

وترسل الولايات المتحدة بانتظام سفنا حربية إلى بحر الصين الجنوبي للتصدي لطموحات بكين، وإلى جوار تايوان لدعم الإدارة المحلية.

وفي هذا السياق، يواصل الجيش الصيني تحديث قواته سعيا لتخطي التفوق التكنولوجي الأميركي عليه.

مستشار ألمانيا: لن نرسل مقاتلات لدعم أوكرانيا

وزير الدفاع التايواني: نشوب حرب مع الصين سينتهي بنصر بائس

وجدير بالذكر أن الزيادة للميزانية العسكرية آتت تزامنا مع الحرب الروسية الأوكرانية، مع رفض بكين لإدانة روسيا أو وصف العملية العسكرية الروسية بـ «الغزو» معلنة «أنها تتفهم المخاوف الأمنية لروسيا».

أستراليا تعلن زيادة حجم جيشها

وفي ذات السياق، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الخميس، أن عدد قوات الدفاع الأسترالية سيزيد بحلول 2040 بمقدار 18500 جندي ليصل إلى 80 ألف جندي، وقال موريسون خلال مؤتمر صحافي عقده في ثكنة للجيش في بريزبين، إنّ أستراليا ستزيد عديد جيشها بنسبة تقارب 30% بحلول عام 2040، مبيناً أنّ تكلفة هذه الزيادة ستبلغ نحو 38 مليار دولار أسترالي 27 مليار دولار.

وأضاف أن هذه أكبر زيادة في عدد الجيش في وقت السلم في تاريخ أستراليا، موضحا أن حكومته قررت تعزيز القدرات العسكرية للبلاد بسبب "التهديدات البيئية التي نواجهها كدولة ديمقراطية ليبرالية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

الحرب الروسية الأوكرانية المانيا الصين الجيش الصيني الحرب النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدادا لشهر رمضان.. طرح لحوم "بلدي" ودواجن وبيض وسلع أساسية بأسعار مخفضة

نصف مليار جنيه سنويا.. تفاصيل اتفاق ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح

رئيس الزمالك يعلن تعيين عمرو زكي رسميا بالقلعة البيضاء

هبوط ثانٍ.. سعر الذهب يفاجئ الجميع ويتراجع 18 جنيها للجرام

نشاط للرياح وأجواء شتوية .. الأرصاد : انخفاض في الحرارة وفرص لسقوط أمطار اليوم

الجرام يلامس الألف جنيه.. أسعار الذهب اليوم الخميس 10-3-2022

التموين: السكر بـ 10.5 جنيه والأرز بـ 8 في المجمعات الاستهلاكية.. فيديو

هبوط مفاجئ.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم

موضوعات متعلقة

وزير الدفاع التايواني: نشوب حرب مع الصين سينتهي بنصر بائس

مستشار ألمانيا: لن نرسل مقاتلات لدعم أوكرانيا

ترشيحاتنا

فيس ليفت شبابي.. رام بروماستر بوجه أكثر جمالاً وعيون شرسة في موديل 2023|شاهد

بسبب القيمة المضافة.. محال الفضة تقدم شكوى لفرض ضريبة على المستورد

التموين: تسلمنا 4.5 ملايين طن قصب سكر من المزارعين حتى الآن

شعراوي: تسليم المدفن الصحي الآمن بمركز يوسف الصديق بالفيوم للمحافظة

محدش غلط.. شوبير: أرفض معاقبة جماهير الأهلي بسبب هتافات مباراة بيراميدز

نمر بصدمة.. الكرملين: الحرب الاقتصادية ضد روسيا غير مسبوقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروع تبطين الترع.. رسم البهجة على وجوه المزارعين ورشد المياه بالمنيا.. شاهد

زوجتا أردوغان وهرتسوج تفتتحان معرضا في متحف أنقرة ..صور

موتهم محتوم للأسف.. تحذير شديد من فيروس التهاب الدماغ “الياباني”

غارقة من 107 أعوام.. العثور على سفينة مذهلة في القطب الجنوبي| شاهد

فيديو

شبيهة للنجمة يسرا تثير جدلا على السوشيال ميديا

مباراة مصر والسنغال.. 6 محترفين في القائمة النهائية لـ تشكيل المنتخب |فيديو

بسبب إحدى زائريها.. حورية فرغلي تهاجم حارس العقار

رغم إعلان أمريكا حظر واردات النفط الروسي.. انخفاض كبير في سعر البترول

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ