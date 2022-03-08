لتزويد أوكرانيا.. بولندا تضع جميع مقاتلاتها من طراز "ميج-29" تحت تصرف أمريكا

قالت وزارة الخارجية البولندية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن بولندا مستعدة لنقل مقاتلاتها من طراز "ميج-29" إلى قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا ووضعها تحت تصرف الحكومة الأمريكية للاستخدام الأوكراني.

وجاء في بيان الخارجية البولندية “بعد المشاورات بين الرئيس والحكومة، سلطات جمهورية بولندا مستعدة لنشر جميع طائراتها النفاثة من طراز MIG-29، فورًا ومجانيًا، في قاعدة رامشتاين الجوية ووضعها تحت تصرف حكومة الولايات المتحدة الامريكية”.

وفي الوقت نفسه، طلبت وارسو من واشنطن منحها طائرات مستعملة ذات قدرات تشغيلية مماثلة، مع استعدادها للموافقة على الفور على شروط شراء الطائرات.

وجاء في البيان: “تطلب الحكومة البولندية أيضًا من حلفاء الناتو الآخرين - مالكي طائرات MIG-29 - التصرف على نفس المنوال”