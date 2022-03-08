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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: هدنة في أوكرانيا لتوفير ممرات إنسانية غدا

أرشيفية
أرشيفية

أعلن المقر الروسي لتنسيق الاستجابة الإنسانية في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، هدنة إنسانية لتوفير ممرات إنسانية في عدد من المدن في أوكرانيا بما في ذلك كييف.

وقال المقر الروسي لتنسيق الاستجابة الإنسانية في بيان، إنه "على الرغم من التعطيل المستمر من قبل الجانب الأوكراني لتدابير فتح الممرات الإنسانية، ونظرا إلى تفاقم الوضع الإنساني بسبب تجاوزات القوميين الأوكرانيين، تعلن روسيا هدنة من الساعة 10 بتوقيت موسكو غدا الأربعاء لتوفير ممرات إنسانية".

روسيا تعلن إجلاء 723 أجنبيا من أوكرانيا بينهم عرب

روسيا: أوكرانيا فتحت ممرا واحدا فقط من أصل 10 لإجلاء المدنيين

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم، مغادرة 723 أجنبيا في أوكرانيا عبر طريق "سومي-بولتافا".

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف للصحفيين: "في الوقت الحالي وبفضل الإجراءات الأمنية غير المسبوقة التي اتخذتها القوات المسلحة الروسية، تم إجلاء 723 شخصا بينهم 576 هنديا و115 صينيا و20 أردنيا و12 تونسيا عبر الطريق المشار إليه".

وأكد ميزينتسيف أن الجانب الروسي نفذ جميع التحضيرات لإجلاء المدنيين والمواطنين الأجانب عبر الممرات الآمنة، لكن كييف فتحت طريقا واحدا فقط من أصل 10 ممرات.

 

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