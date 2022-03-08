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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضرب آلة بوتين الحربية.. رئيس أوكرانيا يعلق علي قرار حظر النفط الروسي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

علق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، علي قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بحظر واردات النفط الروسي.

وكتب الرئيس الأوكراني علي حسابه الرسمي علي تويتر، “شاكرين لقيادة الولايات المتحدة وللرئيس بايدن لضرب قلب آلة بوتين الحربية وحظر النفط والغاز والفحم من السوق الأمريكية، أشجع الدول والقادة الآخرين على أن يحذوا حذوهم”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسي إلى الولايات المتحدة، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وقال بايدن: “كل واردات النفط الروسية لن تقبل في الموانئ الأمريكية بدءا من اليوم.. لن نكون جزءا من تمويل حملة بوتين للحرب على أوكرانيا”.

وأضاف أن قرار حظر واردات النفط من روسيا جاء بالتنسيق مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي.

وتابع قائلا: “ندرك أن بعض حلفائنا الأوروبيين لن يتمكنوا من الانضمام إلينا في قرار حظر النفط الروسي”.

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