نائبة الرئيس الأمريكي تصل إلى بولندا لعقد مشاورات حول أوكرانيا

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، خبراً عاجلاً أفاد بأن نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس وصلت إلى بولندا لعقد مشاورات حول أوكرانيا.

وسجلت العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الخميس، دوي صافرات إنذار مجددا ما يلمح لتفجيرات محتملة.

بدوره، أعلن رئيس بلدية ماريوبول الأوكرانية، أن 1207 مدنيين قتلوا في المدينة خلال الحصار الذي تفرضه القوات الروسية منذ 9 أيام.

وفي فيديو له على تطبيق تلجرام، قال رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشنكو: "9 أيام من الحصار المفروض على ماريوبول.. 1207 قتلى مدنيين في ماريوبول.. تسعة أيام من الإبادة للسكان المدنيين".