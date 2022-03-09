بلومبرج: ألمانيا تقاوم الرغبة الأوروبية في توسيع العقوبات على روسيا

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن ألمانيا تقاوم جهود الاتحاد الأوروبي بشأن توسعة العقوبات المتعلقة بـ"سويفت" في روسيا.

فيما قال نائب عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية، سيرجي أورلوف، اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 1200 أوكراني قتلوا في الهجمات الروسية على مدينة ماريوبول.

وأوضح أورلوف، في تصريحات لشبكة “سي إن إن”، أن “العدد الفعلي للقتلى من المتوقع أن يكون أكثر من ثلاثة إلى أربعة أضعاف الأرقام الأخيرة”.

وأضاف “أعداد القتلى مرعبة، بالأمس، تأكدنا من أن 1.207 ضحية قتلوا جراء القصف الروسي”.

وتابع “يمكننا حساب عدد الوفيات لدينا. أعني، إنها ثلاث إلى أربع مرات أكثر. لسنا قادرين حتى على إحصاء عدد الأشخاص الذين قتلوا في الشوارع جراء القصف”.