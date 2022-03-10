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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فليستمتعوا بالتواصل معا.. روسيا تعلن عدم مشاركتها في مجلس أوروبا بعد الآن

روسيا تعلن عدم مشاركتها
روسيا تعلن عدم مشاركتها في مجلس أوروبا بعد الآن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو لن تشارك بعد الآن في جلسات مجلس أوروبا.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشونال" الروسية، قالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس إن: "الدول غير الصديقة لروسيا كدول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، يستغلون أغلبيتهم المطلقة في لجنة وزراء مجلس أوروبا (CMCE)، ويواصلون تدمير المجلس وكذلك التوسع الإنساني والقانوني المشترك في أوروبا'.

وبالإشارة إلى "مسار الأحداث الذي لا رجوع فيه"، أوضحت الوزارة أن روسيا لا تريد "تحمل هذه الأعمال التخريبية التي يقوم بها الغرب الجماعي بما يتماشى مع فرض "نظام قائم على القواعد" ليحل محل النظام الدولي. القانون الذي سحقته الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية.

وبحسب البيان ، فإن موسكو لن تشارك في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي لتحويل "أقدم منظمة أوروبية إلى منصة أخرى لشعارات التفوق الغربي والنرجسية".

وأضافت الوزارة "فليستمتعوا بالتواصل مع بعضهم البعض بدون روسيا".

ويأتي البيان بعد أن هاجمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مجلس أوروبا في أواخر فبراير بسبب قراره تعليق عضوية روسيا بسبب عملية موسكو الخاصة في أوكرانيا.

ووصفت زاخاروفا هذا الإجراء آنذاك  بأنه "مسيّس"، وقالت إنه يشير إلى أن مجلس أوروبا أصبح أساسًا "أداة مطيعة للكتلة الغربية وتوابعها".

وشددت زاخاروفا على أن "أولئك الذين ألهموا ودعموا هذا القرار المعيب سيتحملون كامل المسؤولية عن تدمير الإطار القانوني والإنساني المشترك في القارة ، وعن العواقب الوخيمة الحتمية على مجلس أوروبا نفسه".

وأعلنت الحكومة الروسية، الإثنين الماضي، أن الاتحاد الأوروبي وأمريكا وبريطانيا وأوكرانيا دولا غير صديقة.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية، وافقت الحكومة الروسية، على تصنيف قائمة بالدول والأقاليم الأجنبية على أنها دولا غير صديقة  لاتخاذها إجراءات غير ودية ضد روسيا وشركاتها ومواطنيها.

وتشمل القائمة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة (بما في ذلك جيرسي وأنجيلا وجزر فيرجن البريطانية وجبل طارق) وأوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا وألبانيا وأندورا وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والنرويج وسان مارينو، مقدونيا. وكذلك اليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وميكرونيزيا، ونيوزيلندا، وسنغافورة، وتايوان (تعتبر إحدى أراضي الصين، لكنها تحكمها إدارتها الخاصة منذ عام 1949).

وأشارت الحكومة الروسية إلى ان الدول والأقاليم المذكورة في القائمة فرضت أو انضمت إلى العقوبات ضد روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا.

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