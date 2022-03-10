3 علامات تؤكد تناولك كمية كبيرة من الملح.. تعرف عليها

الملح هو أحد التوابل التي يمكن أن تنكه الطعام وتعمل كمادة حافظة، كما إنه عبارة عن 60٪ كلوريد وحوالي 40٪ صوديوم، تحتوي جميع الأطعمة غير المصنعة تقريبًا - مثل الخضار والفواكه والمكسرات واللحوم والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان - على نسبة منخفضة من الصوديوم، يساعد الملح الذي نتناوله على استرخاء العضلات وتقلصها ، كما يساعد على تحريك النبضات العصبية ، ويوازن المعادن والمياه التي نتناولها.

جسمنا يحتاج فقط إلى كمية صغيرة من الصوديوم، يجب أن نحصل على حوالي 1500 ملليجرام منه كل يوم، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى السكتة الدماغية وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

3 علامات تؤكد تناولك الكثير من الملح

الانتفاخ - عندما تشعر بتورم أو ضيق في معدتك - هو أحد الآثار قصيرة المدى الأكثر شيوعًا للإفراط في تناول الملح، يساعد جسمك على الاحتفاظ بالمياه ، وبالتالي تتراكم السوائل الزائدة، لا يجب أن تتذوق الأطعمة المالحة حتى تكون غنية بالصوديوم.

يمكن أن يكون التورم علامة على وجود الكثير من الصوديوم في جسمك، من المرجح أن تنتفخ أجزاء الجسم مثل الوجه واليدين والقدمين والكاحلين، إذا كنت منتفخًا أكثر من المعتاد ، تأكد من كمية الملح التي تتناولها.

إذا كنت تشعر بالعطش مؤخرًا ، فقد يكون ذلك علامة على أنك تتناول الكثير من الملح، عندما يحدث ذلك ، تصاب بالجفاف، ويسحب جسمك الماء من خلاياك ، وقد تبدأ في الشعور بالعطش الشديد، ويمكن أن يساعد شرب الماء في تحييد هذا الملح ويمكن أن ينعش خلاياك.