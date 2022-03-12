نشرة المرأة.. طريقة عمل البازلاء والشاورما.. حظك اليوم.. وعلاج سلس البول

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك ،لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 12-3- 2022 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

سلس البول أثناء الحمل هو عدم القدرة على التحكم في وظيفة الأمعاء أو المثانة أثناء الحمل، تعاني واحدة من كل ثلاث نساء تقريبًا من تسرب البول بكميات صغيرة أثناء الولادة في دراسة مقطعية أجريت على 750 امرأة حامل ، 300 عانين من سلس البول .



تتبدل الأجواء الفلكية مع انتقال القمر إلى برج السرطان المائي ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الحوت فتتحسن ظروف كل من مواليد السرطان العقرب والحوت.



تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل شاورما الدجاج بالمنزل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الشاورما .



تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل يخنة البازلاء مع الرز الأبيض بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي كما أن البازلاء تتمتع بفوائد عدة .