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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. طريقة عمل البازلاء والشاورما.. حظك اليوم.. وعلاج سلس البول

سلس البول
سلس البول

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 12-3-2022 مهنيا وصحيا وعاطفيا

 

 كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك ،لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 12-3- 2022 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي


سلس البول أثناء الحمل: أنواعه وأسبابه ونصائح الوقاية منه

سلس البول أثناء الحمل هو عدم القدرة على التحكم في وظيفة الأمعاء أو المثانة أثناء الحمل، تعاني واحدة من كل ثلاث نساء تقريبًا من تسرب البول بكميات صغيرة أثناء الولادة في دراسة مقطعية أجريت على 750 امرأة حامل ، 300 عانين من سلس البول .

12 مارس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك وما هى نصيحة الأبراج لك؟


تتبدل الأجواء الفلكية مع انتقال القمر إلى برج السرطان المائي ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الحوت فتتحسن ظروف كل من مواليد السرطان العقرب والحوت.
 

بمذاق وشكل شهي.. طريقة عمل شاورما الدجاج بالمنزل
 

تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل شاورما الدجاج بالمنزل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الشاورما .

 

طريقة عمل البازلاء بمذاق مختلف بجانب الأرز الأبيض


تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل يخنة البازلاء مع الرز الأبيض بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي كما أن البازلاء تتمتع بفوائد عدة .

الصحة المراة موقع صدى البلد الأخبار المهمة المرأة والصحة Family Community health

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