طريقة عمل البازلاء بمذاق مختلف بجانب الأرز الأبيض

تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل يخنة البازلاء مع الرز الأبيض بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي كما أن البازلاء تتمتع بفوائد عدة .
المقادير :
1 كغ بازلاء خضراء
200 غ جزر مقشر ومقطع مكعبات صغيرة
نصف كغ لحم غنم موزات أو رأس عصفور...او دجاج حسب الرغبه
ملعقتي سمنة
3ملاعق طعام زيت نباتي
5 أسنان ثوم مهروس
100 غ بصل مقطع جوانح
نصف كوب معجون البندورة
ملح
بهار أسود
ملعقة سبع بهارات
طريقة التحضير :
تغسل حبوب البازلاء وتنقى من الأوساخ وتصفى جيداً .
تسلق البازلاء في الماء المغلي مدة 10 – 15 دقيقة مع ملعقة سكر للمحافظة على لونها الأخضر .
تحمى السمنة مع الزيت في قدر عميق ثم يوضع البصل والثوم ويحرك مدة 5 دقائق ثم يضاف اللحم المسلوق ويقلى لمدة 5 دقائق أُخرى مع إضافة الجزر
يضاف معجون البندورة و 6 أكواب من مرق اللحم المسلوق ثم يملح ويبهر ويترك للغليان .
تخفف النار ثم تضاف البازلاء وتترك لمدة 15 دقيقة .
تسكب البازلاء وتقدم ساخنة مع الرز الأبيض