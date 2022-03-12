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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل البازلاء بمذاق مختلف بجانب الأرز الأبيض

طريقة عمل البازلاء
طريقة عمل البازلاء

تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل يخنة البازلاء مع الرز الأبيض بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي كما أن البازلاء تتمتع بفوائد عدة .

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المقادير :


1 كغ بازلاء خضراء
200 غ جزر مقشر ومقطع مكعبات صغيرة
نصف كغ لحم غنم موزات أو رأس عصفور...او دجاج حسب الرغبه
ملعقتي سمنة
3ملاعق طعام زيت نباتي
5 أسنان ثوم مهروس
100 غ بصل مقطع جوانح
نصف كوب معجون البندورة
ملح
بهار أسود
ملعقة سبع بهارات


طريقة التحضير :


تغسل حبوب البازلاء وتنقى من الأوساخ وتصفى جيداً .
تسلق البازلاء في الماء المغلي مدة 10 – 15 دقيقة مع ملعقة سكر للمحافظة على لونها الأخضر .
تحمى السمنة مع الزيت في قدر عميق ثم يوضع البصل والثوم ويحرك مدة 5 دقائق ثم يضاف اللحم المسلوق ويقلى لمدة 5 دقائق أُخرى مع إضافة الجزر
يضاف معجون البندورة و 6 أكواب من مرق اللحم المسلوق ثم يملح ويبهر ويترك للغليان .
تخفف النار ثم تضاف البازلاء وتترك لمدة 15 دقيقة .
تسكب البازلاء وتقدم ساخنة مع الرز الأبيض

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