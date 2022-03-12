طريقة عمل البازلاء بمذاق مختلف بجانب الأرز الأبيض

تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل يخنة البازلاء مع الرز الأبيض بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي كما أن البازلاء تتمتع بفوائد عدة .



المقادير :



1 كغ بازلاء خضراء

200 غ جزر مقشر ومقطع مكعبات صغيرة

نصف كغ لحم غنم موزات أو رأس عصفور...او دجاج حسب الرغبه

ملعقتي سمنة

3ملاعق طعام زيت نباتي

5 أسنان ثوم مهروس

100 غ بصل مقطع جوانح

نصف كوب معجون البندورة

ملح

بهار أسود

ملعقة سبع بهارات



طريقة التحضير :



تغسل حبوب البازلاء وتنقى من الأوساخ وتصفى جيداً .

تسلق البازلاء في الماء المغلي مدة 10 – 15 دقيقة مع ملعقة سكر للمحافظة على لونها الأخضر .

تحمى السمنة مع الزيت في قدر عميق ثم يوضع البصل والثوم ويحرك مدة 5 دقائق ثم يضاف اللحم المسلوق ويقلى لمدة 5 دقائق أُخرى مع إضافة الجزر

يضاف معجون البندورة و 6 أكواب من مرق اللحم المسلوق ثم يملح ويبهر ويترك للغليان .

تخفف النار ثم تضاف البازلاء وتترك لمدة 15 دقيقة .

تسكب البازلاء وتقدم ساخنة مع الرز الأبيض