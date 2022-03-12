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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

12 مارس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

الابراج
الابراج

تتبدل الأجواء الفلكية مع انتقال القمر إلى برج السرطان المائي ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الحوت فتتحسن ظروف كل من مواليد السرطان العقرب والحوت.
 

قالت خبيرة الأبراج ماغى فرح أنه بانتظار مولود اليوم عاما مميزاً يحمل معه انفراج تقدم تفاؤل وافراح ترتاح وتختفي الغيوم وتتفاهم مع المحيط ويعطيك القدرة على الحوار والتفاهم لقاءات مهمة وانجازات مهمة ومواعيد مقابلات فقط انتبه الى طريقة كلامك فلا داعي لان تحتد بسبب سرعة الخاطر التي تتمتع بها عام جيد ومبارك من الفلك تحصد ثمار جهودك وقد تحصد أكثر ممّا تتوقع ان تفاؤلك يجعلك تعمل بمهمة ونشاط.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 9-3-2022 على الصعيدين المهني والعاطفي

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حظك اليوم وتوقعات الأثنين 7-3- 2022 على الصعيد الهمنى والعاطفي


مولود اليوم 12 السبت آذار من برج الحوت  


امرأة الحوت ترغب دوما في أن تشعر بالراحة فيما ترتديه وعادة ما تختار أزياء أنثوية بخامات من الحرير الشيفون الناعم. تحب الألوان اللامعة وتجدها ترتدي الذهب في أماكن غير متوقعة مثل الخلخال والبروش. امرأة الحوت من الشخصات المرنة عندما يتعلق الأمر بالموضة، فلا تهتم باتباع أحدث صيحات الموضة ولكنها تنجح في الوصول إلى إطلالة مميزة في كل الأوقات.  تحب امرأة الحوت ارتداء الألوان الأساسية (الأحمر، الأزرق، الأصفر) وتختار من الأزياء ما يناسب شخصيتها ويعزز من أنوثتها. 

من جانبها كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن ما ينتظر مولود اليوم ونصيحة الأبراج لها عبر منشور لها على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك .

 

شخصية اليوم في علم الأرقام

 إذا كنت مولودا في يوم 12 مارس فإن ذلك يعني أنك طموح ومجتهد وانفعالي.. أنت أيضا مفرط في حساسيتك وتتأثر بشدة، كما أن لديك طبيعة محبة ولديك ثقة في فعاليتك وقدرتك على النشاط والحركة.


نصيحة:

 عام ٢٠٢٢ يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في أحيان كثيرة على حل مشاكلك، إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.

حظك اليوم فيس بوك السرطان برج السرطان برج الحوت Occasions Gifts

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