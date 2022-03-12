12 مارس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

تتبدل الأجواء الفلكية مع انتقال القمر إلى برج السرطان المائي ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الحوت فتتحسن ظروف كل من مواليد السرطان العقرب والحوت.



قالت خبيرة الأبراج ماغى فرح أنه بانتظار مولود اليوم عاما مميزاً يحمل معه انفراج تقدم تفاؤل وافراح ترتاح وتختفي الغيوم وتتفاهم مع المحيط ويعطيك القدرة على الحوار والتفاهم لقاءات مهمة وانجازات مهمة ومواعيد مقابلات فقط انتبه الى طريقة كلامك فلا داعي لان تحتد بسبب سرعة الخاطر التي تتمتع بها عام جيد ومبارك من الفلك تحصد ثمار جهودك وقد تحصد أكثر ممّا تتوقع ان تفاؤلك يجعلك تعمل بمهمة ونشاط.



مولود اليوم 12 السبت آذار من برج الحوت



امرأة الحوت ترغب دوما في أن تشعر بالراحة فيما ترتديه وعادة ما تختار أزياء أنثوية بخامات من الحرير الشيفون الناعم. تحب الألوان اللامعة وتجدها ترتدي الذهب في أماكن غير متوقعة مثل الخلخال والبروش. امرأة الحوت من الشخصات المرنة عندما يتعلق الأمر بالموضة، فلا تهتم باتباع أحدث صيحات الموضة ولكنها تنجح في الوصول إلى إطلالة مميزة في كل الأوقات. تحب امرأة الحوت ارتداء الألوان الأساسية (الأحمر، الأزرق، الأصفر) وتختار من الأزياء ما يناسب شخصيتها ويعزز من أنوثتها.

من جانبها كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن ما ينتظر مولود اليوم ونصيحة الأبراج لها عبر منشور لها على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك .

شخصية اليوم في علم الأرقام

إذا كنت مولودا في يوم 12 مارس فإن ذلك يعني أنك طموح ومجتهد وانفعالي.. أنت أيضا مفرط في حساسيتك وتتأثر بشدة، كما أن لديك طبيعة محبة ولديك ثقة في فعاليتك وقدرتك على النشاط والحركة.



نصيحة:

عام ٢٠٢٢ يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في أحيان كثيرة على حل مشاكلك، إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.