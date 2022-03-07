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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأثنين 7-3- 2022 على الصعيد الهمنى والعاطفي

حظك اليوم
حظك اليوم

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الاثنين الموافق 7-3-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيد العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل):

 سيكون اليوم يومًا مهمًا جدًا بالنسبة لك من وجهة نظر العمل. ستحصل على دعم رئيسك في العمل في المكتب وستكون قادرًا على الوفاء بالمسؤوليات الموكلة إليه جيدًا

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو): 

. يمكن لرجال الأعمال التغلب على أي نوع من العقبات. اليوم يمكنك أيضًا اتخاذ بعض القرارات المهمة. 

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو): 

من المرجح أن تظل الظروف مواتية في حياتك الشخصية. سوف تحصل على دعم من أفراد الأسرة. 

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو): 

بمساعدة والدك ، ستتمكن اليوم من إكمال أي عمل غير مكتمل. يمكنك أيضًا الحصول على مزايا مالية. 

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس): 

سيكون هناك انسجام أفضل في العلاقة مع زوجتك. يمكن لسلوك حبيبتك المحب أن يجعلك تشعر بأنك مميز. تجنب القلق كثيرا بشأن الصحة.
 

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 6_3_2022 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 2-3- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر): 

يمكن أن يكون هناك تحسن في صحة الأب. ومع ذلك ، في هذا الوقت يحتاجون إلى التركيز أكثر على الراحة. من الناحية المالية .

برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر): 

، من المحتمل أن يكون اليوم يومًا مختلطًا بالنسبة لك. إذا اتخذت قراراتك المالية بعناية ، فحينئذٍ ستنتهي جميع مشاكلك قريبًا. لن تكون مسألة الصحة جيدة اليوم. قد تشعر بالضعف والتعب.

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر): 

لن يكون جو مكتبك جيدًا اليوم. يمكن لرئيسك اليوم أن يعاملك بصرامة شديدة. تجنب تكرار نفس الخطأ مرارًا وتكرارًا. .

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر): 

 من روتينك المزدحم ، تحتاج أيضًا إلى قضاء بعض الوقت لأحبائك ، خاصة في هذا الوقت يجب أن تولي المزيد من الاهتمام للأطفال. لا تكن مهملاً بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بسلامتهم. سيكون اليوم يومًا جيدًا من الناحية الاقتصادية. يمكن أن يكون الإهمال تجاه الصحة مكلفًا.

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير): 

يُنصح رجال الأعمال بالحفاظ على مستنداتهم المهمة آمنة. بصرف النظر عن هذا ، إذا حصلت على عرض عمل جديد اليوم ، فلا تتسرع كثيرًا.

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس): 

 ستكون الأمور طبيعية في حياتك الشخصية.

برج برج الحمل برج الثور الجوزاء السرطان الاسد

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