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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 2-3- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

برج
برج

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الاربعاء الموافق 2-3-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيد العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي .

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل):

قد تحصل على بعض الفرص الجيدة في مجال العمل. يمكنك الحصول على فرصة للمضي قدما. 

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو): 

سيكون هذا الأسبوع مشغولاً إلى حد ما بالنسبة لك. سيتعين عليك هذا الأسبوع إجراء بعض التغييرات في خططك حتى تتمكن من قضاء بعض الوقت الجيد مع أحبائك.

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو): 

 سيكون هذا الأسبوع جيدًا جدًا على صعيد العمل  وحاول ألا تكن مهملا جدا بشأن صحتك.

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو): 

قد تضطر إلى السفر هذا الأسبوع ، والذي سيكون مفيدًا جدًا لك. 

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس): 


في منتصف الأسبوع ، ستقضي معظم وقتك في المرح مع أصدقائك إلى جانب ذلك ، سيتم تلقي الدعم الكامل من عائلتك وأصدقائك. 

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر): 

 سيكون هذا الأسبوع مشغولاً للغاية بالنسبة لك. سواء في المنزل أو مكان العمل ، سيكون لديك المزيد من المسؤوليات. 

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حظك اليوم وتوقعات الأثنين 28-2- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر): 

 

عليك أن تحاول السيطرة على غضبك خلال هذه الفترة ، وإلا فقد تقع في مشكلة. اتخذ قراراتك المالية بحكمة. 

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر): 

لا تنفق أموالك المكتسبة بصعوبة على أشياء غير ضرورية. خلال هذا الوقت بسبب عبء العمل ، قد لا تحصل على الوقت الكافي لنفسك. 

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر): 

تحتاج إلى تحقيق التوازن بين حياتك الشخصية والمهنية. أيضًا ، ستشعر بعدم الراحة بسبب سوء الحالة الصحية.

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير): 

هذا الأسبوع سيكون صعبًا بالنسبة لك. قد تضطر إلى مواجهة العديد من الصعوبات بسبب العديد من المسؤوليات التي تقع على عاتقك في وقت واحد. 

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس): 

من ناحية أخرى ، سيحاول بعض الأشخاص تضليلك من خلال تقديم معلومات خاطئة. كن حذرا مع هؤلاء الناس. علاقتك مع زوجتك ستكون قوية. 

برج برج الحمل برج الثور الجوزاء السرطان الاسد برج العذراء

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