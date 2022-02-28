حظك اليوم وتوقعات الأثنين 28-2- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك ليوم الاثنين الموافق 28-2-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيد العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي .

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل):

عليك أن تفهم الفرق بين المديح والإطراء وإلا قد يستغلك شخص ما اليوم. سيكون اليوم طبيعيًا من حيث المال.

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو):

سيكون اليوم يومًا مهمًا جدًا بالنسبة لك على صعيد العمل.

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو):

ستحصل على دعم رئيسك في العمل في المكتب وستكون قادرًا على الوفاء بالمسؤوليات الموكلة إليه جيدًا. يمكن لرجال الأعمال التغلب على أي نوع من العقبات ويمكن أن يكون الإهمال تجاه الصحة مكلفًا.

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو):

قد تحصل على بعض الفرص الجيدة في مجال العمل. يمكنك الحصول على فرصة للمضي قدما. سيكون هذا الأسبوع مشغولاً إلى حد ما بالنسبة لك.

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس):



اليوم يمكنك أيضًا اتخاذ بعض القرارات المهمة. من المرجح أن تظل الظروف مواتية في حياتك الشخصية. سوف تحصل على دعم من أفراد الأسرة و بمساعدة والدك ، ستتمكن اليوم من إكمال أي عمل غير مكتمل.

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر):



يمكنك أيضًا الحصول على مزايا مالية. سيكون هناك انسجام أفضل في العلاقة مع زوجتك. يمكن لسلوك حبيبتكأن يجعلك تشعر بأنك مميز تجنب القلق كثيرا بشأن الصحة

برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر):



في هذا الوقت يجب أن تولي المزيد من الاهتمام للأطفال. لا تكن مهملاً بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بسلامتهم. سيكون اليوم يومًا جيدًا يمكن أن يكون الإهمال تجاه الصحة مكلفًا.

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر):

سيتعين عليك هذا الأسبوع إجراء بعض التغييرات في خططك حتى تتمكن من قضاء بعض الوقت الجيد مع أحبائك في منتصف الأسبوع ، ستقضي معظم وقتك في المرح مع أصدقائك. إلى جانب ذلك ، سيتم تلقي الدعم الكامل من عائلتك وأصدقائك.

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر):

قد تحصل على بعض الفرص الجيدة في مجال العمل. يمكنك الحصول على فرصة للمضي قدما. سيكون هذا الأسبوع مشغولاً إلى حد ما بالنسبة لك.

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير):



اليوم ستشعر بتحسن كبير عن طريق تقليل الضغط النفسي. بالحديث عن عملك ، إذا كنت تقوم بعمل ما ، فيمكن إكمال كل عملك قبل المواعيد النهائية. بصرف النظر عن هذا ، ستتمكن أيضًا من إكمال أي عمل معلق اليوم.

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس):

يُنصح الأشخاص الذين يمارسون الأعمال التجارية بالحفاظ على علاقة جيدة مع شركائهم ، وإلا فإن الخلاف بينكما قد يتسبب في خسارة في العمل.