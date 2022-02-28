عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأثنين 28-2- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم
حظك اليوم

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك ليوم  الاثنين الموافق 28-2-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيد العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي .

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل):

عليك أن تفهم الفرق بين المديح والإطراء وإلا قد يستغلك شخص ما اليوم. سيكون اليوم طبيعيًا من حيث المال. 

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو): 

سيكون اليوم يومًا مهمًا جدًا بالنسبة لك على صعيد  العمل. 

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو): 

ستحصل على دعم رئيسك في العمل في المكتب وستكون قادرًا على الوفاء بالمسؤوليات الموكلة إليه جيدًا. يمكن لرجال الأعمال التغلب على أي نوع من العقبات ويمكن أن يكون الإهمال تجاه الصحة مكلفًا.

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو): 

قد تحصل على بعض الفرص الجيدة في مجال العمل. يمكنك الحصول على فرصة للمضي قدما. سيكون هذا الأسبوع مشغولاً إلى حد ما بالنسبة لك. 

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس): 


اليوم يمكنك أيضًا اتخاذ بعض القرارات المهمة. من المرجح أن تظل الظروف مواتية في حياتك الشخصية. سوف تحصل على دعم من أفراد الأسرة و بمساعدة والدك ، ستتمكن اليوم من إكمال أي عمل غير مكتمل.

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر): 


يمكنك أيضًا الحصول على مزايا مالية. سيكون هناك انسجام أفضل في العلاقة مع زوجتك. يمكن لسلوك حبيبتكأن يجعلك تشعر بأنك مميز تجنب القلق كثيرا بشأن الصحة

برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر): 


في هذا الوقت يجب أن تولي المزيد من الاهتمام للأطفال. لا تكن مهملاً بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بسلامتهم. سيكون اليوم يومًا جيدًا  يمكن أن يكون الإهمال تجاه الصحة مكلفًا.
برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر): 

سيتعين عليك هذا الأسبوع إجراء بعض التغييرات في خططك حتى تتمكن من قضاء بعض الوقت الجيد مع أحبائك في منتصف الأسبوع ، ستقضي معظم وقتك في المرح مع أصدقائك. إلى جانب ذلك ، سيتم تلقي الدعم الكامل من عائلتك وأصدقائك.

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر): 

قد تحصل على بعض الفرص الجيدة في مجال العمل. يمكنك الحصول على فرصة للمضي قدما. سيكون هذا الأسبوع مشغولاً إلى حد ما بالنسبة لك. 

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير): 


 اليوم  ستشعر بتحسن كبير عن طريق تقليل الضغط النفسي. بالحديث عن عملك ، إذا كنت تقوم بعمل ما ، فيمكن إكمال كل عملك قبل المواعيد النهائية. بصرف النظر عن هذا ، ستتمكن أيضًا من إكمال أي عمل معلق اليوم. 

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس): 

يُنصح الأشخاص الذين يمارسون الأعمال التجارية  بالحفاظ على علاقة جيدة مع شركائهم ، وإلا فإن الخلاف بينكما قد يتسبب في خسارة في العمل.

برج برج الحمل برج الثور الجوزاء الاسد برج العذراء الميزان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. أدعية تحول الحياة لسعادة وتيسر جميع الأمور

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح الله لك الأبواب المغلقة ويبارك في رزقك

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

زيادات مرتقبة لأصحاب المعاشات تصل لـ 15%.. تفاصيل

حقيقة فيديو لتدمير عشرات الطائرات الروسية في سماء أوكرانيا

دعاء الإسراء والمعراج .. بم كان النبي يدعو في مثل هذه الليلة؟

3 طلقات نارية.. وزيرة الهجرة توضح تفاصيل إصابة أول مواطن مصري بأوكرانيا

فضل ليلة الإسراء والمعراج .. 3 أمور لا تغفلها قبل أذان الفجر

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة.. أبراج لا تعترف بالرومانسية ابتعد عنها.. أبرز أعراض كوفيد طويل الأمد الجديدة

أبراج لا تعترف بالرومانسية ابتعد عنها

ترشيحاتنا

محمد مصيلحي: أتمني عودة الفوز للاتحاد السكندري وأشفق على حسام حسن لهذا السبب

حقيقة استجابة الدعاء في ليلة الإسراء والمعراج.. أمور شرعية لا تفوتك

ارتفاع الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين في مصر 28-2-2022

إصدار خاص من KTM لمحبي الدراجات النارية "890 Duke" .. صور

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الإثنين 28-2-2022

بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية.. ارتفاع في أسعار خام غرب تكساس ومعدني النيكل والألومنيوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

SAG Awards 2022.. أبرز الإطلالات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الساج

أسباب تنحي الملياردير أبراموفيتش عن رئاسة تشيلسي.. وهل كانت الحرب الروسية الأوكرانية وراء ترك النادي؟

سافر لحضور ولادة زوجته.. من هو المواطن المصري المصاب بأوكرانيا وكيف أًصيب؟

بعد غيابها الغامض عن الساحة الفنية.. كيف غيرت الراحلة جالا فهمي حياة بائعة خردة؟

فيديو

سجين ينشر فيديوهات مثيرة على “تيك توك" لغرفته بالسجن

في وجود حارسها .. سرقة محفظة المستشارة الألمانية أثناء تسوقها

احذروا تخفيف الملابس.. توقعات الأرصاد الأيام المقبلة ..فيديو

المتحدث العسكري يستعرض أنشطة القوات المسلحة في الأيام القليلة الماضية.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

اﻟﻤﺰﻳﺪ