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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 8 - 3- 2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الابراج
الابراج

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك ،لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء8_3_2022 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

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حظك اليوم وتوقعات الأثنين 7-3- 2022 على الصعيد الهمنى والعاطفي

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نشرة المرأة .. حظك اليوم ونصيحة الأبراج.. الحصبة الألمانية عند الحامل.. وماذا عن تناول المحليات الصناعية


#الحمل


مهنياً: يشير هذا اليوم إلى مسؤولية طارئة تخرجك من الروتين المعتاد، ما يعرّضك لانقلابات مفاجئة، لذا إحم مصالحك ولا تعرّض سمعتك للخطر.
عاطفياً: تشرق بآمال جديدة وثقة بالنفس كما بالتفاؤل، تبدو منفتحاً على الحب والصداقات، وتعيش احتفالات ومناسبات سعيدة.
صحياً: يجب أن يكون لديك الوقت الكافي للراحة والنوم، حتى لا تندم فيما بعد على هذا الوقت الضائع.


#الثور


مهنياً: يريحك أن تعمل في مجال يجمعك بالناس والحضور والجمهور، أو في بعض الميادين التقنية والعلمية.
عاطفياً: حذار النزاعات العاطفية، لا تعاند ولا تفرض رأياً، وانتبه للمصاريف الزائدة ولا تنفق الأموال على الاستجمام والراحة والسفر، ونظم أوضاعك المالية مجدداً.
صحياً: عليك ممارسة الرياضة لتحافظ على النجاح الذي وصلت إليه بخسارة الكثير من الوزن الذي كان سببًا في إحباطك وعدم ثقتك بنفسك.


#الجوزاء


مهنياً: تبدو مهووساً بقضية تعاني بعض الالتباس أو الغموض، ويتعلق الأمر أيضاً بتأخير في البدء بعمل أو سفر يؤجل، حاصر هذه المعاكسات بليونتك وصبرك.
عاطفياً: إذا كنت متزوجاً أو مرتبطاً قد تميل إلى شخص آخر أيضاً، ولو بقي الأمر محصوراً في الكتمان وعدم الإعلان أو يعيش في قلبك من دون أن يبصر النور.
صحياً: أنت بحاجة إلى التنظيم والتخطيط لجميع شؤون حياتك وليس للعمل فقط، حتى لا تتعرض لمشكلات صحية وتتجنب الأمراض.


#السرطان


مهنياً: يبدو هذا اليوم مميزاً بأحداثه ومفاجآته، معنوياتك مرتفعة جداً لكي تعالج الأمور الطارئة وتفرض رأيك وتلتزم تعهداتك، فتكون الاقتراحات جيدة وواعدة.
عاطفياً: تجنّب حسم الأمور واتخاذ القرارات المصيرية ذات الصلة بالشأن العاطفي، عد إلى رشدك وحاول أن تستوعب ما يحصل في محيطك وأعد التفكير مراراً.
صحياً: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها.


#الاسد 


مهنياً: تفكر في ما تورطت به أو في ما التزمته، وتراجع حساباتك وتتجنب نزاعاً، ويكون لك نقاش مع رب العمل أو أحد الزملاء تخرج منه منتصراً.
عاطفياً: تتخذ قراراتك من دون الاستعانة بأحد، وهذا أمر استثنائي لمولود الجوزاء الذي يحتاج دائماً إلى آراء الآخرين وتأييدهم.
صحياً: تصاب ببعض الوعكات الصحية، فأنت بحاجة إلى ضرورة الاهتمام بصحتك ومراجعة تعليمات الطبيب، حتى لا تتسبب لك ببعض المشكلات الأخرى.


#العذراء 


مهنياً: تستعد لفتح صفحة جديدة من حياتك المهنية، وربما تطل على صداقة مميزة، إحذر نميمة وإشاعات وبلبلة في حياتك الشخصية وخذ احتياطاتك وحافظ على توازنك.
عاطفياً: تمضي اليوم وقتاً ممتعاً مع الحبيب، بعد فترة طويلة من الغياب، ما ينتج عنه حدوث بعض التطورات في حياتك العاطفية.
صحياً: تتمتع اليوم بصحة جيدة وبطاقة إيجابية رائعة، ما يساعدك على مواصلة العمل، لذلك يجب أن تحافظ على ذلك من خلال تناول طعام صحي وممارسة الرياضة.


#الميزان


مهنياً: علاقات العمل مع الخارج موفقة شرط ألا تكون سلبية، اذهب إلى هناك وابحث عن صفقة مربحة.
عاطفياً: ترتفع الحظوظ والمعنويات، إنه يوم مناسب لطرح الأفكار الجديدة الجدية على الشريك وتكرار محاولة فشلت في السابق، يحالفك الحظ وتكبر الآمال.
صحياً: تحتاج إلى الاهتمام بصحتك الغذائية، ووضعها من ضمن أولوياتك وإحتياجاتك اليومية، مع الأخذ فى الاعتبار الاهتمام بالطعام الصحي.


#العقرب 


مهنياً: تعيش أوضاعاً دقيقة وتشعر بالكآبة والحزن، وتعرف أيضاً خبراً يجعلك حزيناً، وتتذمر من اتهامات ظالمة.
عاطفياً: على الرغم من بعض المشاكل المالية، تنعم بحياة منتعشة تسودها أجواء الرومانسية وحب المغامرات.
صحياً: عليك أن تولي صحتك الجسدية والعصبية اهتماماً خاصاً إذا أردت أن تبقى حياتك منسجمة وسعيدة.


#القوس

 

مهنياً: تفرح بمكافأة مالية أو جائزة معنوية، إنه يوم مناسب لتعزيز الثقة بالنفس والمواهب والكفاءات والاستثمار.
عاطفياً: تشكو المسؤوليات المتراكمة، وتحاول تصحيح الأخطاء، وتعتذر أو تقدّم بعض التنازلات، وتناقش بمرونة واضعاً مشاعرك الشخصية جانباً.
صحياً: الخوف من الإصابة بالتهابات حادة لا يزال يسيطر على نفسيتك، لكن الأمر لا يتطلب الخوف إلى هذا الحد.


#الجدي


مهنياً: تتفوق في مجال الصحافة والكتابة والتعليم والتجارة، وتكون سعيداً بعمليات بيع أو شراء، أو بإنجازات ولقاءات مهنية مثمرة.
عاطفياً: تستغل كل طاقاتك لتصل إلى قمة الشغف، وإلى الانشراح الحالم مع الحبيب، لكنك قد تجد صعوبة بعدما بلغت هذه الدرجة في العودة بالعلاقة إلى مستوى الواقع.
صحياً: حتى لو لم تشعر بالعطش، عليك شرب كميّةٍ كبيرة من الماء يومياً، فالماء من أفضل الوسائل لتجديد طاقة الإنسان.


#الدلو 


مهنياً: تعيش يوماً صعباً لكنه ليس مستحيلاً، لا تتسرع في توظيفاتك ولا تستعجل قراراً مهماً، وتضطر إلى اتخاذ قرارات تتعلق بشأن مادي.
عاطفياً: تكره أن يفرض أحدهم عليك آراءه، حتى لو كان الشريك، لإحجامك عن تقبل أي تبديل في أوضاعك، مفضلاً التأقلم مع الروتين اليومي.
صحياً: أنصحك بألا تكبت غضبك وأحزانك، بل حاول أن تعبر عنها حتى لو اضطررت إلى رفع صوتك وكأنك تفقد السيطرة على نفسك.


#الحوت 


مهنياً: تتمتع بحصانة كبيرة وكمّ هائل من الحظوظ والفرص، وربما تواجه تحدياً من أحد المسؤولين المطالبين بتسليم الأعمال في الوقت المحدد والمتفق عليه، فلا تلعب بالنار.
عاطفياً: حافظ على مصداقيتك وتصرّف بمسؤولية عالية، أما إذا تعرضت للاستفزاز من قبل الشريك فلا تنفعل.
صحياً: احذر المبالغة في السهر أو الإفراط في الطعام لئلا يتغير كل نظامك الحياتي فتصاب باضطرابات صحية متعددة

حظك اليوم السرطان الوزن الأبراج الصعيد العاطفي والمهني والصحي - The Father

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