توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 8 - 3- 2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك ،لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء8_3_2022 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي
#الحمل
مهنياً: يشير هذا اليوم إلى مسؤولية طارئة تخرجك من الروتين المعتاد، ما يعرّضك لانقلابات مفاجئة، لذا إحم مصالحك ولا تعرّض سمعتك للخطر.
عاطفياً: تشرق بآمال جديدة وثقة بالنفس كما بالتفاؤل، تبدو منفتحاً على الحب والصداقات، وتعيش احتفالات ومناسبات سعيدة.
صحياً: يجب أن يكون لديك الوقت الكافي للراحة والنوم، حتى لا تندم فيما بعد على هذا الوقت الضائع.
#الثور
مهنياً: يريحك أن تعمل في مجال يجمعك بالناس والحضور والجمهور، أو في بعض الميادين التقنية والعلمية.
عاطفياً: حذار النزاعات العاطفية، لا تعاند ولا تفرض رأياً، وانتبه للمصاريف الزائدة ولا تنفق الأموال على الاستجمام والراحة والسفر، ونظم أوضاعك المالية مجدداً.
صحياً: عليك ممارسة الرياضة لتحافظ على النجاح الذي وصلت إليه بخسارة الكثير من الوزن الذي كان سببًا في إحباطك وعدم ثقتك بنفسك.
#الجوزاء
مهنياً: تبدو مهووساً بقضية تعاني بعض الالتباس أو الغموض، ويتعلق الأمر أيضاً بتأخير في البدء بعمل أو سفر يؤجل، حاصر هذه المعاكسات بليونتك وصبرك.
عاطفياً: إذا كنت متزوجاً أو مرتبطاً قد تميل إلى شخص آخر أيضاً، ولو بقي الأمر محصوراً في الكتمان وعدم الإعلان أو يعيش في قلبك من دون أن يبصر النور.
صحياً: أنت بحاجة إلى التنظيم والتخطيط لجميع شؤون حياتك وليس للعمل فقط، حتى لا تتعرض لمشكلات صحية وتتجنب الأمراض.
#السرطان
مهنياً: يبدو هذا اليوم مميزاً بأحداثه ومفاجآته، معنوياتك مرتفعة جداً لكي تعالج الأمور الطارئة وتفرض رأيك وتلتزم تعهداتك، فتكون الاقتراحات جيدة وواعدة.
عاطفياً: تجنّب حسم الأمور واتخاذ القرارات المصيرية ذات الصلة بالشأن العاطفي، عد إلى رشدك وحاول أن تستوعب ما يحصل في محيطك وأعد التفكير مراراً.
صحياً: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها.
#الاسد
مهنياً: تفكر في ما تورطت به أو في ما التزمته، وتراجع حساباتك وتتجنب نزاعاً، ويكون لك نقاش مع رب العمل أو أحد الزملاء تخرج منه منتصراً.
عاطفياً: تتخذ قراراتك من دون الاستعانة بأحد، وهذا أمر استثنائي لمولود الجوزاء الذي يحتاج دائماً إلى آراء الآخرين وتأييدهم.
صحياً: تصاب ببعض الوعكات الصحية، فأنت بحاجة إلى ضرورة الاهتمام بصحتك ومراجعة تعليمات الطبيب، حتى لا تتسبب لك ببعض المشكلات الأخرى.
#العذراء
مهنياً: تستعد لفتح صفحة جديدة من حياتك المهنية، وربما تطل على صداقة مميزة، إحذر نميمة وإشاعات وبلبلة في حياتك الشخصية وخذ احتياطاتك وحافظ على توازنك.
عاطفياً: تمضي اليوم وقتاً ممتعاً مع الحبيب، بعد فترة طويلة من الغياب، ما ينتج عنه حدوث بعض التطورات في حياتك العاطفية.
صحياً: تتمتع اليوم بصحة جيدة وبطاقة إيجابية رائعة، ما يساعدك على مواصلة العمل، لذلك يجب أن تحافظ على ذلك من خلال تناول طعام صحي وممارسة الرياضة.
#الميزان
مهنياً: علاقات العمل مع الخارج موفقة شرط ألا تكون سلبية، اذهب إلى هناك وابحث عن صفقة مربحة.
عاطفياً: ترتفع الحظوظ والمعنويات، إنه يوم مناسب لطرح الأفكار الجديدة الجدية على الشريك وتكرار محاولة فشلت في السابق، يحالفك الحظ وتكبر الآمال.
صحياً: تحتاج إلى الاهتمام بصحتك الغذائية، ووضعها من ضمن أولوياتك وإحتياجاتك اليومية، مع الأخذ فى الاعتبار الاهتمام بالطعام الصحي.
#العقرب
مهنياً: تعيش أوضاعاً دقيقة وتشعر بالكآبة والحزن، وتعرف أيضاً خبراً يجعلك حزيناً، وتتذمر من اتهامات ظالمة.
عاطفياً: على الرغم من بعض المشاكل المالية، تنعم بحياة منتعشة تسودها أجواء الرومانسية وحب المغامرات.
صحياً: عليك أن تولي صحتك الجسدية والعصبية اهتماماً خاصاً إذا أردت أن تبقى حياتك منسجمة وسعيدة.
#القوس
مهنياً: تفرح بمكافأة مالية أو جائزة معنوية، إنه يوم مناسب لتعزيز الثقة بالنفس والمواهب والكفاءات والاستثمار.
عاطفياً: تشكو المسؤوليات المتراكمة، وتحاول تصحيح الأخطاء، وتعتذر أو تقدّم بعض التنازلات، وتناقش بمرونة واضعاً مشاعرك الشخصية جانباً.
صحياً: الخوف من الإصابة بالتهابات حادة لا يزال يسيطر على نفسيتك، لكن الأمر لا يتطلب الخوف إلى هذا الحد.
#الجدي
مهنياً: تتفوق في مجال الصحافة والكتابة والتعليم والتجارة، وتكون سعيداً بعمليات بيع أو شراء، أو بإنجازات ولقاءات مهنية مثمرة.
عاطفياً: تستغل كل طاقاتك لتصل إلى قمة الشغف، وإلى الانشراح الحالم مع الحبيب، لكنك قد تجد صعوبة بعدما بلغت هذه الدرجة في العودة بالعلاقة إلى مستوى الواقع.
صحياً: حتى لو لم تشعر بالعطش، عليك شرب كميّةٍ كبيرة من الماء يومياً، فالماء من أفضل الوسائل لتجديد طاقة الإنسان.
#الدلو
مهنياً: تعيش يوماً صعباً لكنه ليس مستحيلاً، لا تتسرع في توظيفاتك ولا تستعجل قراراً مهماً، وتضطر إلى اتخاذ قرارات تتعلق بشأن مادي.
عاطفياً: تكره أن يفرض أحدهم عليك آراءه، حتى لو كان الشريك، لإحجامك عن تقبل أي تبديل في أوضاعك، مفضلاً التأقلم مع الروتين اليومي.
صحياً: أنصحك بألا تكبت غضبك وأحزانك، بل حاول أن تعبر عنها حتى لو اضطررت إلى رفع صوتك وكأنك تفقد السيطرة على نفسك.
#الحوت
مهنياً: تتمتع بحصانة كبيرة وكمّ هائل من الحظوظ والفرص، وربما تواجه تحدياً من أحد المسؤولين المطالبين بتسليم الأعمال في الوقت المحدد والمتفق عليه، فلا تلعب بالنار.
عاطفياً: حافظ على مصداقيتك وتصرّف بمسؤولية عالية، أما إذا تعرضت للاستفزاز من قبل الشريك فلا تنفعل.
صحياً: احذر المبالغة في السهر أو الإفراط في الطعام لئلا يتغير كل نظامك الحياتي فتصاب باضطرابات صحية متعددة