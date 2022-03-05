توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 5-3-2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 5- 3- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.





#الحمل



مهنياً: يوم مميز يتحدث عن لقاءات أو ورش عمل اجتماعية أو مهنية، وتقوم باتصالات مهمة توفر لك مساعدة وتشعر بسهولة الأمور حولك.

عاطفياً: تراجع بعض الشيء في المعنويات وازدياد العواطف السلبية بسبب مشكلة طارئة، كن منطقياً وهادئاً وفكر في الحلول الناجعة.

صحياً: السهر فترات طويلة يضرك، ويعرض صحتك للانهيار ويوتر أعصابك، ويؤثر بشكل سلبي في أدائك في العمل.



#الثور



مهنياً: يجعلك الوضع الحالي متسرعاً وغير قادر على الصبر والانتظار، وتلحّ على أمر وتستعجل الآخرين وتصرّ وتتصرف بطريقة استفزازية في بعض الأحيان.

عاطفياً: المواضيع كثيرة والحوارات غنية، تبدو سعيداً، ويحمل إليك هذا اليوم افكاراً مناسبة وتخطيطاً لسفر مع الشريك بعيداً عن هموم العمل.

صحياً: لا تتجاوز الخطوط الحمر في زيادة الوزن، وابدأ منذ اليوم القيام بما يلزم للحد منها وتجنب مضاعفاتها.



#الجوزاء



مهنياً: باستطاعتك بحث مسائل مالية من قروض أو تمويل ولا تسمح للفواتير بالتراكم، هذا اليوم غير مناسب للقيام بتوظيفات مالية جديدة.

عاطفياً: تتحسن الأجواء والمعنويات ما يجعلك تنعم بأوقات جيدة وواعدة جداً ويكون مزاجك هادئاً والمناخ منعشاً.

صحياً: تبحث عن أساليب مختلفة للاستجمام والفصل بين مشاكلك الشخصية وبين حالتك المزاجية.



#السرطان



مهنياً: يحمل هذا اليوم تهوراً ومجازفات وحوادث أو نزاعات مالية مع بعض الشركاء، وعلى الرغم من ذلك تستعيد ثقتك بنفسك وتصبح أكثر قدرة على الإنتاجية.

عاطفياً: تستعيد موقعك في قلب الشريك وترى الأمور من منظار أكثر إيجابية وموضوعية، فتحسم أمرك بسهولة.

صحياً: تحدَّ نفسك للوصول إلى ما كنت تحلم به، واستمر في ممارسة الرياضة، فهى تساعدك فى الشعور بالاسترخاء والهدوء.



#الاسد



مهنياً: يشجعك القمر من برج الحمل الصديق على الاستمرار وتكثيف الجهود لتحقيق المكاسب المالية وعلى اقتحام المجهول مزودا بمعنويات مرتفعة وعزيمة هائلة

عاطفياً: تنقشع السماء وتشرق بجاذبية وسحر مطلقينن وتبرز نجماً في محيطك وتكون محط الأنظار، ويعدك هذا اليوم بلقاء ومصالحة واطمئنان.

صحياً: على الرغم من أن أوضاعك الصحية ليست في مصلحتك بنسبة كبيرة، إلا أنك تشعر اليوم بأن حالتك ليست سيئة، لذا يجب أن تهتم قليلاً بنفسك.



#العذراء



مهنياً: يكون يوماً سريع النمّط ويفسح لك في المجال لاقتناص الفرص، ويحالفك الحظ بأرباح أو بمكاسب جيّدة أو التوّصل الى عقد معاهدة تحلم بها.

عاطفياً: تقضي أوقاتاً جميلة مع الشريك، لكن عليك التقليل من الغيرة قدر الإمكان حتى لا يشعر وكأنه مقيد في العلاقة ويتجه للبحث عن حريته.

صحياً: ضغوط العمل قد تشعرك ببعض التوتر، مما يسبب لك نوعاً من الإرهاق، فعليك الانتباه لذلك والحفاظ على صحتك من خلال الحصول على قسطٍ من الراحة.



#الميزان



مهنياً: تواجه وضعاً مزعجاً في العمل بسبب أحد المتعاونين، ما يفسد الأجواء إذا لم تسارع إلى الحسم، لا تعارض ولا تؤزم المشاكل الطارئة.

عاطفياً: انقلاب في مصلحتك، حان الوقت لتفصح عن مشاعرك تجاه من تحب، ولتكون المسيطر في الشؤون العاطفية الرومنسية والاجتماعية.

صحياً: عليك النوم مدة لا تقل عن ثماني ساعات يومياً، وهذا من شأنه أن يجعلك نشيطاً خلال النهار ويغنيك عن شرب الكافيين ومشروبات الطاقة المليئة بالسكر والمضرّة بالجسم.



#العقرب



مهنياً: يوم مناسب للمفاوضات وورش العمل، والقيام برحلات عمل، وحضور مؤتمرات تزيد من مهارتك وتصقل مواهبك.

عاطفياً: تشعر بالضغوط لتحسين الأوضاع العاطفية، وتبحث عما وراء الأحداث، حذار الانجراف وراء الانفعالات أو الوقوع ضحية الاستفزازات.

صحياً: صحياً: يجب وضع خطة لتحسين وضعك الصحي في المرحلة المقبلة لتكون الحياة أكثر نشاطًا وحيوية.



#القوس



مهنياً: تتمتع بحماسة وتشرق بنجومية هائلة بحيث تتضاعف شعبيتك وجاذبيّتك، وتبدو متألّقاً وحيوياً وتلفت الأنظار حيثما ذهبت.

عاطفياً: تثير بعض الأمور العالقة والذيول المختبئة، وتظهر المستجدات خلال هذا اليوم السلبي، لذلك كن ذكياً ولا تسمح لأي أمر أن يطالك على حين غرة.

صحياً: ضع حياتك الصحية في المقدمة فأنت من الأشخاص الذين يهملون كثيراً في حياتهم الصحية، يجب عليك تجنب ذلك في الأيام المقبلة.



#الجدي



مهنياً: إحلم بالأفضل واحذر الأوهام والفخاخ والمآزق، ولا تجازف في أي مجال حتى يخفّ الضغط ، فقد تبلغ منعطفاً في حياتك المهنية وتتعرض لموجة اتهامات وظلم.

عاطفياً: حان الوقت للتفكير ووضع خطط مستقبلية لحياتك مع الشريك، مع تجنّب التحدث فى المشاكل التي وقعت في الماضي حتى لا تنكأ جروحاً قديمة.

صحياً: تتمتع اليوم بصحة جيدة، لذلك ينصحك الفلك بالمحافظة على ذلك مع اتباع نظام غذائي صحي سليم، الأمر الذي يساعد في المحافظة على وزن صحي سليم.



#الدلو



مهنياً: يفتح عطارد نقاشاً جيداً في العمل، وتكون اللاعب الأبرز على طاولة المفاوضات، لذلك أدعوك عزيزي إلى المشاركة الواسعة.

عاطفياً: أنت على موعد مع الحب والمشاعر العاصفة وتراك أكثر قرباً من الشريك، وتلبي كل رغباته من دون تردد.

صحياً: يمكنك ممارسة رياضات سهلة في المنزل منها قفز الحبل وصعود الدرج لكي تساهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وتمنع تصلب الشرايين.



#الحوت



مهنياً: لا تهمل عملاً أو مسؤولية، الجو ضاغط ويسيطر القلق، وتزداد التحديات فكن جاهزاً لها.

عاطفياً: علاقتك بمن تكن له مشاعر الحب بدأت تنضج معالمها، لكنك لا تزال متردداً في اتخاذ القرار النهائي بشأنها.

صحياً: إنتبه لسلامتك ولصحتك، أضبط ردات فعلك وحافظ على مزاجك هادئاً حتى لا تصطدم بالمحيط.