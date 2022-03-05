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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 5-3-2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الابراج
الابراج

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 5- 3- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
 

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 2-3- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

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نشرة المرأة: حظك اليوم.. طريقة عمل الكريب الحادق.. الحمل الكميائي.. فوائد حظر التجوال للمراهق


#الحمل


مهنياً: يوم مميز يتحدث عن لقاءات أو ورش عمل اجتماعية أو مهنية، وتقوم باتصالات مهمة توفر لك مساعدة وتشعر بسهولة الأمور حولك.
عاطفياً: تراجع بعض الشيء في المعنويات وازدياد العواطف السلبية بسبب مشكلة طارئة، كن منطقياً وهادئاً وفكر في الحلول الناجعة.
صحياً: السهر فترات طويلة يضرك، ويعرض صحتك للانهيار ويوتر أعصابك، ويؤثر بشكل سلبي في أدائك في العمل.


#الثور


مهنياً: يجعلك الوضع الحالي متسرعاً وغير قادر على الصبر والانتظار، وتلحّ على أمر وتستعجل الآخرين وتصرّ وتتصرف بطريقة استفزازية في بعض الأحيان.
عاطفياً: المواضيع كثيرة والحوارات غنية، تبدو سعيداً، ويحمل إليك هذا اليوم افكاراً مناسبة وتخطيطاً لسفر مع الشريك بعيداً عن هموم العمل.
صحياً: لا تتجاوز الخطوط الحمر في زيادة الوزن، وابدأ منذ اليوم القيام بما يلزم للحد منها وتجنب مضاعفاتها.


#الجوزاء


مهنياً: باستطاعتك بحث مسائل مالية من قروض أو تمويل ولا تسمح للفواتير بالتراكم، هذا اليوم غير مناسب للقيام بتوظيفات مالية جديدة.
عاطفياً: تتحسن الأجواء والمعنويات ما يجعلك تنعم بأوقات جيدة وواعدة جداً ويكون مزاجك هادئاً والمناخ منعشاً.
صحياً: تبحث عن أساليب مختلفة للاستجمام والفصل بين مشاكلك الشخصية وبين حالتك المزاجية.


#السرطان 


مهنياً: يحمل هذا اليوم تهوراً ومجازفات وحوادث أو نزاعات مالية مع بعض الشركاء، وعلى الرغم من ذلك تستعيد ثقتك بنفسك وتصبح أكثر قدرة على الإنتاجية.
عاطفياً: تستعيد موقعك في قلب الشريك وترى الأمور من منظار أكثر إيجابية وموضوعية، فتحسم أمرك بسهولة.
صحياً: تحدَّ نفسك للوصول إلى ما كنت تحلم به، واستمر في ممارسة الرياضة، فهى تساعدك فى الشعور بالاسترخاء والهدوء. 


#الاسد 


مهنياً: يشجعك القمر من برج الحمل الصديق على الاستمرار وتكثيف الجهود لتحقيق المكاسب المالية وعلى اقتحام المجهول مزودا بمعنويات مرتفعة وعزيمة هائلة
عاطفياً: تنقشع السماء وتشرق بجاذبية وسحر مطلقينن وتبرز نجماً في محيطك وتكون محط الأنظار، ويعدك هذا اليوم بلقاء ومصالحة واطمئنان.
صحياً: على الرغم من أن أوضاعك الصحية ليست في مصلحتك بنسبة كبيرة، إلا أنك تشعر اليوم بأن حالتك ليست سيئة، لذا يجب أن تهتم قليلاً بنفسك.


#العذراء 


مهنياً: يكون يوماً سريع النمّط ويفسح لك في المجال لاقتناص الفرص، ويحالفك الحظ بأرباح أو بمكاسب جيّدة أو التوّصل الى عقد معاهدة تحلم بها.
عاطفياً: تقضي أوقاتاً جميلة مع الشريك، لكن عليك التقليل من الغيرة قدر الإمكان حتى لا يشعر وكأنه مقيد في العلاقة ويتجه للبحث عن حريته.
صحياً: ضغوط العمل قد تشعرك ببعض التوتر، مما يسبب لك نوعاً من الإرهاق، فعليك الانتباه لذلك والحفاظ على صحتك من خلال الحصول على قسطٍ من الراحة.


#الميزان


مهنياً: تواجه وضعاً مزعجاً في العمل بسبب أحد المتعاونين، ما يفسد الأجواء إذا لم تسارع إلى الحسم، لا تعارض ولا تؤزم المشاكل الطارئة.
عاطفياً: انقلاب في مصلحتك، حان الوقت لتفصح عن مشاعرك تجاه من تحب، ولتكون المسيطر في الشؤون العاطفية الرومنسية والاجتماعية.
صحياً: عليك النوم مدة لا تقل عن ثماني ساعات يومياً، وهذا من شأنه أن يجعلك نشيطاً خلال النهار ويغنيك عن شرب الكافيين ومشروبات الطاقة المليئة بالسكر والمضرّة بالجسم.


#العقرب 


مهنياً: يوم مناسب للمفاوضات وورش العمل، والقيام برحلات عمل، وحضور مؤتمرات تزيد من مهارتك وتصقل مواهبك.
عاطفياً: تشعر بالضغوط لتحسين الأوضاع العاطفية، وتبحث عما وراء الأحداث، حذار الانجراف وراء الانفعالات أو الوقوع ضحية الاستفزازات.
صحياً: صحياً: يجب وضع خطة لتحسين وضعك الصحي في المرحلة المقبلة لتكون الحياة أكثر نشاطًا وحيوية.


#القوس


مهنياً: تتمتع بحماسة وتشرق بنجومية هائلة بحيث تتضاعف شعبيتك وجاذبيّتك، وتبدو متألّقاً وحيوياً وتلفت الأنظار حيثما ذهبت.
عاطفياً: تثير بعض الأمور العالقة والذيول المختبئة، وتظهر المستجدات خلال هذا اليوم السلبي، لذلك كن ذكياً ولا تسمح لأي أمر أن يطالك على حين غرة.
صحياً: ضع حياتك الصحية في المقدمة فأنت من الأشخاص الذين يهملون كثيراً في حياتهم الصحية، يجب عليك تجنب ذلك في الأيام المقبلة.


#الجدي 


مهنياً: إحلم بالأفضل واحذر الأوهام والفخاخ والمآزق، ولا تجازف في أي مجال حتى يخفّ الضغط ، فقد تبلغ منعطفاً في حياتك المهنية وتتعرض لموجة اتهامات وظلم. 
عاطفياً: حان الوقت للتفكير ووضع خطط مستقبلية لحياتك مع الشريك، مع تجنّب التحدث فى المشاكل التي وقعت في الماضي حتى لا تنكأ جروحاً قديمة.
صحياً: تتمتع اليوم بصحة جيدة، لذلك ينصحك الفلك بالمحافظة على ذلك مع اتباع نظام غذائي صحي سليم، الأمر الذي يساعد في المحافظة على وزن صحي سليم.


#الدلو  


مهنياً: يفتح عطارد نقاشاً جيداً في العمل، وتكون اللاعب الأبرز على طاولة المفاوضات، لذلك أدعوك عزيزي إلى المشاركة الواسعة.
عاطفياً: أنت على موعد مع الحب والمشاعر العاصفة وتراك أكثر قرباً من الشريك، وتلبي كل رغباته من دون تردد.
صحياً: يمكنك ممارسة رياضات سهلة في المنزل منها قفز الحبل وصعود الدرج لكي تساهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وتمنع تصلب الشرايين.


#الحوت 


مهنياً: لا تهمل عملاً أو مسؤولية، الجو ضاغط ويسيطر القلق، وتزداد التحديات فكن جاهزاً لها.
عاطفياً: علاقتك بمن تكن له مشاعر الحب بدأت تنضج معالمها، لكنك لا تزال متردداً في اتخاذ القرار النهائي بشأنها.
صحياً: إنتبه لسلامتك ولصحتك، أضبط ردات فعلك وحافظ على مزاجك هادئاً حتى لا تصطدم بالمحيط.

الأبراج برج الحمل حظك اليوم السرطان صحة القلب

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