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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة .. حظك اليوم ونصيحة الأبراج.. الحصبة الألمانية عند الحامل.. وماذا عن تناول المحليات الصناعية

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

 

هل من الآمن استخدام المحليات الصناعية أثناء الحمل؟
 

المُحليات الصناعية هي بديل شائع للسكر الطبيعي. ومع ذلك ، كما يوحي الاسم ، فهو منتج اصطناعي. ومن ثم ، يجب تحليل مدى أمان تناول المحليات الصناعية أثناء الحمل.

السكر مصدر رئيسي للطاقة. ومع ذلك ، فإن الاستهلاك الزائد للسكر قد يزيد من خطر الإصابة ببعض المشكلات الصحية مثل مرض السكري. قد تضطر النساء المصابات بداء السكري الموجود مسبقًا إلى التفكير في المحليات الصناعية. 
 

الحصبة الألمانية والحمل: الأسباب والأعراض والعلاج

 

كيف تنتشر الحصبة الألمانية؟
ما هي علامات وأعراض الحصبة الألمانية؟
ما هي المضاعفات التي يمكن أن تسببها الحصبة الألمانية أثناء الحمل؟
متى يمكن للمرأة الحامل أخذ لقاح الحصبة الألمانية؟
لماذا يلزم فحص فيروس

 

6 مارس ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك 
 

كشفت خبيرة الأبراج ماغي فرح عن ما  بانتظار مولود اليوم عاما مميزاً مليئاً بالإنجازات الواعدة فتفتح الأبواب في وجهك وتجعلك تتقدم وتحقق ما تريد ما يجعلك تتميّز عن الجميع باهتماماتك وقد تأخذ جواب نهائي التقدم بانتظارك لكن مطلوب منك ان تحلل بمنطق كي لا تخسر ولا تضيع الوقت الثمين بالأمور السطحية سنة مهمة جدا جدا ورائعة تحمل إليك المفاجأت والهدايا وقد تحقق ربحًا ملموسًا وتقدّمًا كبيرًا.
 

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 6_3_2022 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي
 

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 6/3/2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي. 

موقع صدى البلد المراة الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة الأخبار المهمة والصحة

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