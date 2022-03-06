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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

6 مارس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

الأبراج
الأبراج

كشفت خبيرة الأبراج ماغي فرح عن ما  بانتظار مولود اليوم عاما مميزاً مليئاً بالإنجازات الواعدة فتفتح الأبواب في وجهك وتجعلك تتقدم وتحقق ما تريد ما يجعلك تتميّز عن الجميع باهتماماتك وقد تأخذ جواب نهائي التقدم بانتظارك لكن مطلوب منك ان تحلل بمنطق كي لا تخسر ولا تضيع الوقت الثمين بالأمور السطحية سنة مهمة جدا جدا ورائعة تحمل إليك المفاجأت والهدايا وقد تحقق ربحًا ملموسًا وتقدّمًا كبيرًا.

 

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 6_3_2022 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

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نشرة المرأة.. حظك اليوم.. مخاطر غثيان الحمل ليلا وعلاج التهاب اللثة

شخصية اليوم في علم الأرقام..
 

إذا كنت مولودا في يوم 6 مارس فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس وانفعالي ولديك طبيعة متحمسة. كما أنك ودود وتتعلق بعائلتك، وفي العمل تتميز بمهنية عالية.
 

نصيحة: 
 

في عام ٢٠٢٢ تشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.

المراة الأبراج شخصية اليوم تاريخ ميلاد برجك

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