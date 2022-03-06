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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدائل السكر..هل من الآمن استخدام المحليات الصناعية أثناء الحمل؟

الحمل
الحمل

المُحليات الصناعية هي بديل شائع للسكر الطبيعي. ومع ذلك ، كما يوحي الاسم ، فهو منتج اصطناعي، يجب تحليل مدى أمان تناول المحليات الصناعية أثناء الحمل.

السكر مصدر رئيسي للطاقة ومع ذلك ، فإن الاستهلاك الزائد للسكر قد يزيد من خطر الإصابة ببعض المشكلات الصحية مثل مرض السكري، قد تضطر النساء المصابات بداء السكري الموجود مسبقًا إلى التفكير في المحليات الصناعية. 

 وفقا لما نشره موقع هيلث هل من الآمن استخدام المحليات الصناعية أثناء الحمل. 

 

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فهم المحليات الصناعية

المحليات الصناعية هي بدائل للسكر العادي (السكروز). وهي بدائل سكر اصطناعية مشتقة من الأعشاب أو السكريات الطبيعية. يمكن أن تكون مغذية (لها سعرات حرارية) أو غير مغذية (لا تحتوي على سعرات حرارية) محليات.

تضيف المحليات الغذائية سعرات حرارية إلى نظامك الغذائي وتحتوي على القليل جدًا من المعادن أو الفيتامينات. فهي آمنة عند استخدامها باعتدال ، طالما أنها لا تساهم في زيادة الوزن. ولكن إذا كنت تعانين من حالات مثل داء السكري أو مقاومة الأنسولين أو سكري الحمل ، فقد تضطر إلى الحد من استهلاكها.

 

هل من الآمن استخدام المحليات الصناعية أثناء الحمل؟

نعم ، المحليات الصناعية المعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) آمنة عند استخدامها باعتدال. يجب أن تستهلكها ضمن المدخول اليومي المقبول (ADI) ، لمنعها من أن تصبح سعرات حرارية فارغة تحل محل العناصر الغذائية اللازمة لحمل صحي .
 

ينصح بتناول المحليات الصناعية عند الحمل
وفقًا لإدارة الغذاء والدواء ، يجب أن تحد من استخدامك للمُحليات الصناعية إلى حصتين إلى ثلاث حصص يوميًا. الحصة الواحدة تعادل علبة واحدة من التحلية أو علبة من الصودا الدايت، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للمحليات الصناعية إلى زيادة الوزن .

في بعض الأحيان ، قد يوصي طبيبك باستخدام المحليات الصناعية أثناء الحمل.

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