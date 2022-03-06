تشبه أعراض الانفلونزا .. الحصبة الألمانية عدوى فيروسية تصيب الحامل والجنين بمضاعفات خطيرة .. والتقبيل والمصافحة أكثر طرق انتشار المرض

التقبيل والمصافحة.. طرق انتشار الحصبة الألمانية

منها سيلان الأنف .. علامات وأعراض الحصبة الألمانية تشبه الإنفلونزا

9 مضاعفات خطيرة تسببها الحصبة الألمانية أثناء الحمل

متى يمكن للمرأة الحامل أخذ لقاح الحصبة الألمانية؟

كيف يتم علاج الحصبة الألمانية في الحمل؟

كيف تقلل من مخاطر الإصابة بالحصبة الألمانية أثناء الحمل؟





الحصبة الألمانية هي عدوى فيروسية شديدة العدوى ويمكن أن تصيب النساء الحوامل أيضًا، يمكن أن تسبب الحصبة الألمانية أثناء الحمل مضاعفات خطيرة على الجنين والأم، تبدأ الحصبة الألمانية بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا ، مثل انخفاض درجة الحرارة والتهاب الحلق ، يليها طفح جلدي على الوجه ينتشر لاحقًا في جميع أنحاء الجسم .



على الرغم من أن التطعيم الروتيني للأطفال ضد الحصبة الألمانية قد تسبب في تحوله إلى مرض نادر في الولايات المتحدة ، إلا أن هذه العدوى الخفيفة عادة يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة في النساء الحوامل غير الملقحات.

معدل حدوث الحصبة الألمانية في المرأة الحامل مماثل لمعدل إصابة الفرد غير الحامل ، مع التطعيم باعتباره التدبير الوقائي الوحيد.



كشف موقع هيلثي عن تفاصيل الإصابة بالحصبة الألمانية أثناء الحمل ، بما في ذلك أسبابها وأعراضها وعلاجها.

كيف تنتشر الحصبة الألمانية؟



يمكن أن ينتقل فيروس الحصبة الألمانية من خلال لعاب أو مخاط الشخص المصاب. عادة ما تكون عدوى تنتقل عن طريق الهواء وتنتشر من خلال قطرات السعال أو العطس. كما يمكن للفيروس أن ينتشر من شخص مصاب من خلال :

الأشياء الملوثة

تقبيل

المصافحة

المشروبات أو الأطعمة المشتركة

علاوة على ذلك ، يمكن للمرأة الحامل المصابة بالحصبة الألمانية أن تنقل الفيروس إلى جنينها عبر مجرى الدم.



ما هي علامات وأعراض الحصبة الألمانية؟

تشمل مظاهر الحصبة الألمانية انخفاض في درجة الحرارة أو أعراض أخرى شبيهة بالإنفلونزا قبل ظهور الطفح الجلدي. يبدأ الطفح الجلدي من الوجه وينتشر إلى الجسم ويتلاشى بشكل عام بعد ثلاثة أيام. ومن ثم ، يطلق عليها أيضًا حصبة الأيام الثلاثة. قد يظهر الأشخاص المصابون بفيروس الحصبة الألمانية أيضًا الأعراض التالية :



عيون وردية ومنتفخة

سيلان الأنف وانسدادها

سعال

إلتهاب الحلق

صداع الراس

تورم الغدد الليمفاوية (خلف الأذنين وفي الرقبة)

آلام العضلات أو المفاصل (التهاب المفاصل)

ملحوظة: في بعض الأحيان ، قد لا تظهر على الأشخاص المصابين أي أعراض ولكنهم ما زالوا حاملين للمرض.

ما هي المضاعفات التي يمكن أن تسببها الحصبة الألمانية أثناء الحمل؟

على الرغم من أن الحصبة الألمانية تعتبر مرضًا خفيفًا يتم حله بعلاجات بسيطة ، إلا أنه قد يتسبب في مضاعفات جنينية خطيرة عند النساء الحوامل غير الملقحات. تعتمد شدة المرض على وقت الإصابة به. من المرجح أن تحدث المضاعفات إذا تم التقاط العدوى خلال الأشهر الثلاثة الأولى .

قد تشمل المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالحصبة الألمانية أثناء الحمل ما يلي .



متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية (CRS): تحدث CRS عندما يصاب الجنين بالفيروس من خلال الأم. يتميز بانخفاض الوزن عند الولادة والتشوهات الخلقية الشديدة مثل:

عيوب القلب

مشاكل العين مثل الجلوكوما وإعتام عدسة العين

الصمم

التأخر في النمو وصعوبات التعلم

داء السكري

مشاكل الكبد والطحال

الإجهاض: يشير الإجهاض إلى وفاة الطفل قبل 20 أسبوعًا من الحمل .

الإملاص: يشير الإملاص إلى وفاة الطفل بعد 20 أسبوعًا من الحمل.

الولادة المبكرة: الولادة المبكرة قبل 37 أسبوعًا من الحمل .



متى يمكن للمرأة الحامل أخذ لقاح الحصبة الألمانية؟



لا يوصى بلقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) الذي يحتوي على فيروس الحصبة الألمانية الموهن الحي أثناء الحمل. بدلاً من ذلك ، يتم إعطاؤه في مرحلة الطفولة على جرعتين. يمكن أيضًا أن يحصل البالغون غير الحوامل على التطعيم ، بعد التشاور مع مقدم الرعاية الصحية واختبار الأجسام المضادة.



يجب أن تتلقى النساء غير الملقحات اللائي يخططن للحمل اللقاح قبل أربعة أسابيع على الأقل من الحمل. ومع ذلك ، إذا أصيبت المرأة الحامل بالمرض ، فعليها الانتظار حتى بعد الحمل لتلقي اللقاح ومناقشة خيارات العلاج الممكنة مع مقدم الرعاية الصحية .

لماذا يلزم فحص فيروس الروبيلا قبل الحمل؟

نظرًا لمضاعفات الحمل التي تسببها الحصبة الألمانية ، فإن فحص الفيروس أثناء التخطيط للحمل أمر مهم. يشمل الفحص فحص الدم الذي يتحقق من وجود أجسام مضادة ضد الحصبة الألمانية. يؤكد اختبار الدم الإيجابي وجود الأجسام المضادة ، بينما يظهر الاختبار السلبي أنه يمكن إعطاء لقاح.

ما هي احتمالية انتقال الحميراء لطفلك؟

يكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالحصبة الألمانية من أمهاتهم خلال الأسابيع الـ 12 الأولى من الحمل (حوالي 85٪). إذا أصيبت المرأة الحامل بالعدوى في غضون 13 إلى 16 أسبوعًا ، فهناك خطر بنسبة 50٪ للإصابة بعدوى الجنين ، وفي نهاية الحمل ، هناك خطر بنسبة 25٪ .

كيف يتم علاج الحصبة الألمانية في الحمل؟





لسوء الحظ ، لا يوجد علاج محدد للحصبة الألمانية. ومع ذلك ، قد يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بأدوية الحمى والعلاجات المنزلية مثل زيادة تناول الماء والعصائر والحساء لتخفيف الانزعاج. يمكن أيضًا إعطاء المرأة الحامل المصابة أسيتامينوفين الآمن للحمل للتخفيف من أعراض الأنفلونزا. في حالة حدوث مضاعفات خطيرة ، قد يوصي مقدم الرعاية الصحية بالستيرويدات أو نقل الدم .



كيف تقلل من مخاطر الإصابة بالحصبة الألمانية أثناء الحمل؟



التدبير الوقائي الوحيد الفعال للحصبة الألمانية هو التطعيم. من المهم الحصول على لقاح MMR قبل الحمل لتجنب الإصابة بالحصبة الألمانية قبل الولادة ومضاعفاتها. نظرًا لأن المرض معدي ، تجنب أي شكل من أشكال الاتصال بالأشخاص المصابين ، خاصةً إذا كان لديهم طفح جلدي على أجسادهم لمدة تقل عن أسبوع .