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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للمسافرين إلى الكاميرون

لتشجيع المنتخب الوطني..الصحة تخصص 4 مكاتب للتطعيم ضد الحمى الصفراء ومسحات كورونا

جماهير منتخب مصر
جماهير منتخب مصر

وجه الدكتور خالد عبدالغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان بتخصيص اربعة من مكاتب الصحة وهي مكتب صحة المحكمة بشارع الحجاز ومكتب صحة مدينة نصر اول بطريق النصر ومكتب صحة التجمع الاول أمام جهاز التجمع الاول ومكتب صحة المعادي بميدان التعاون لتطعيم المشجعين المصريين المسافرين للكاميرون، ضد الحمى الصفراء، دعما لمنتخب مصر في بطولة كأس الامم الافريقية.

 بالاضافة الى توفير مسحات الكورونا من خلال فرق طبية  يتم توفيرها بتلك المكاتب وذلك من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة الثالثة عصرا يوم السبت الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٢ وذلك دعما لمنتخبنا الوطني الذي يخوض المبارة النهائية لبطولة كأس الامم الافريقية  متمنيا الفوز لمنتخبنا الوطني

منتخب مصر وزير الصحة كأس الأمم الافريقية مسحات الحمي الصفراء

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لتشجيع المنتخب الوطني..الصحة تخصص 4 مكاتب للتطعيم ضد الحمى الصفراء ومسحات كورونا

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