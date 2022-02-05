لتشجيع المنتخب الوطني..الصحة تخصص 4 مكاتب للتطعيم ضد الحمى الصفراء ومسحات كورونا

للمسافرين إلى الكاميرون

وجه الدكتور خالد عبدالغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان بتخصيص اربعة من مكاتب الصحة وهي مكتب صحة المحكمة بشارع الحجاز ومكتب صحة مدينة نصر اول بطريق النصر ومكتب صحة التجمع الاول أمام جهاز التجمع الاول ومكتب صحة المعادي بميدان التعاون لتطعيم المشجعين المصريين المسافرين للكاميرون، ضد الحمى الصفراء، دعما لمنتخب مصر في بطولة كأس الامم الافريقية.

بالاضافة الى توفير مسحات الكورونا من خلال فرق طبية يتم توفيرها بتلك المكاتب وذلك من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة الثالثة عصرا يوم السبت الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٢ وذلك دعما لمنتخبنا الوطني الذي يخوض المبارة النهائية لبطولة كأس الامم الافريقية متمنيا الفوز لمنتخبنا الوطني