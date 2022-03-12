برلماني: رفع الوعي قضيتنا الرئيسية ونستهدف دعم الدولة في كل الملفات

أكد النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، وأمين الحزب بمحافظة المنيا ، أن الحزب حقق كثيرا من الإنجازات خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن خطة الحزب تستهدف دعم الدولة في إنجاز كافة الملفات بشكل عام، ورفع العبء عن المواطن المصري بشكل خاص.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الامانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري بالقاهرة اليوم تحت عنوان «الشعب الجمهوري بين إنجازات الحاضر وصياغة المستقبل»، والذي حضره قيادات الحزب وممثلوه والنواب في البرلمان بغرفتيه، النواب والشيوخ وأمناء المحافظات وشباب الأمانة المركزية.

وأكد النائب أحمد حتة، على هامش مشاركته في الاجتماع أن حزب الشعب الجمهوري، كان رقماً مهماً في معادلة تنمية الحياة السياسية خلال الفترة الماضية، وكان الشارع المصري بمختلف اهتماماته وفئاته على رأس أولوياته، وتُرجم ذلك في أداء نوابه بغرفتي البرلمان، عبر استخدامهم مختلف أدواتهم التشريعية والرقابية، وكذلك لم يغفلوا دورهم الخدمي، لمساعدة الدولة في التخفيف عن أعباء المواطنين.

وأشاد النائب أحمد حتة بالكوادر الشبابية التي يمتلكها حزب الشعب الجمهوري، والتي كان لها دور بارز فيما حققه الحزب من إنجازات خلال الفترة الماضية، وقدرتهم بعد التأهيل والتدريب على حمل لواء الحزب في المستقبل القريب.



وكشف «حتة» عن أن الحزب لديه خطة استراتيجية للمرحلة المقبلة، سيتم تنفيذ مراحلها تباعاً، وتستهدف ملفات بعينها كمواصلة العمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع المصري، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي، عبر مركز متخصص سيتم تعميمه على مستوى محافظات الجمهورية، فضلاً عن إعداد برامج متخصصة أعدها كبار أساتذة الاجتماع والعلوم السياسية، للمساهمة في رفع وعي المواطنين، وغرس قيم الولاء والانتماء بالأجيال الصاعدة في إطار دعم الجهود التي تقوم بها الدولة ومؤسساتها وبالتعاون بين نواب البرلمان والحكومة .

وتحدث خلال الاجتماع عدد من قيادات الحزب والنواب.