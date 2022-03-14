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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة عامل بكسر في الجمجمة بحادث تصادم في سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

أصيب عامل في الثلاثينات من العُمر، بكسور في عظام الجمجمة، وجروح وكدمات مُتفرقة بالجسم؛ إثر تعرضه لحادث تصادم جرار زراعي بدراجة بخارية كان يستقلها، على الطريق الزراعي بمركز جهينة غربي محافظة سوهاج.

 

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بوقوع حادث تصادم، ووجود مُصاب على الطريق الزراعي بدائرة المركز.

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بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير جرار زراعي قيادة المدعو “عزت. م. ع - 35 عامًا - سائق - يقيم دائرة المركز”، اختلت عجلة القيادة في يده واصطدم بدراجة بخارية قيادة المدعو “إبراهيم. م. ع - 32 عامًا - عامل - ويقيم دائرة مركز المراغة”.

 

ونتج عن الحادث إصابة قائد الدراجة البخارية باشتباه كسر في عظام الجمجمة وكسر باليد اليُسرى، وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، والحالة العامة خطرة.

 

وبسؤال قائد الجرار الزراعي ونجل شقيق المُصاب المدعو “محمد. ا. م - 30 عامًا - مهندس”، أفادا بمضمون ما تقدم واتهم الأخير قائد الجرار الزراعي بالتسبب في الحادث.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج الجمجمة تصادم جرار زراعى جهينة

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