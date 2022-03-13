غرق طفل بترعة الطهطاوية في سوهاج

لقي طفل في العقد الأول من العُمر، مصرعه غرقًا، حيث إنزلقت قدماه بترعة الطهطاوية، أثناء لهوه على حافتها، ولاحظ الأهالي جثمانه طافيًا، بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بعثور الأهالي على جثة طفل طافية بترعة الطهطاوية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة للطفل “عبد الله. ص. س - 6 سنوات - ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل”، وبمناظرة الجثة، تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها.

وبسؤال والدته المدعوة “سناء. م. ف - 38 عاما - ربة منزل - وتقيم بذات الناحية”، أفادت بمضمون ما تقدم، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.