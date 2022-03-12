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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة سوهاج يشهد مناقشة رسالة دكتوراه لوافد كويتي

صدى البلد

شهد اليوم الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، مناقشة رسالة الدكتوراة " الفلسفة في التربية"، المقدمة من الباحث محمد عبدالله محمد فهد الوافد من دولة الكويت الشقيقة، في تخصص مناهج وطرق تدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية.

بعنوان "فاعلية نموذج تدريسي مقترح في التربية الإسلامية قائم على النظرية البنائية الاجتماعية لتنمية الذكاء الوجداني وتعديل التصورات الخطأ لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية بدولة الكويت"، بحضور، الدكتور خالد عبداللطيف عمران عميد الكلية، ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وذلك بقاعة الدكتور إبراهيم بسيوني بكلية التربية بمقر الجامعة الجديد.

وقال رئيس الجامعة إن لجنة الإشراف ضمت كل من الدكتورة هدى مصطفى محمد أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية ورئيس قسم المناهج بكلية التربية-جامعة سوهاج، الدكتور صبري باسط أحمد أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المتفرغ بكلية التربية جامعة سوهاج.

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وأوضح الدكتور حسان النعماني أن لجنة المناقشة والحكم ضمت الدكتور عبد الشافي السيد أبو رحاب أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية المتفرغ بكلية التربية بقنا جامعة جنوب الوادي والدكتور حسن عمران حسن عمران أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية جامعة أسيوط.

وذكر الدكتور خالد عمران أن اللجنة قررت منح الباحث درجة الدكتوراة مع التوصية بالطبع وتبادل الرسالة.

سوهاج جامعه التربية كلية الكويت

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